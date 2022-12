Werder Bremen gegen den SV Meppen: So seht Ihr das Testspiel live im Internet-TV und im Livestream

Von: Mario Nagel

Das Testspiel zwischen Werder Bremen und dem SV Meppen wird kostenlos live im Internet-TV und im Livestream gezeigt. © gumzmedia

Bremen – Der SV Werder Bremen bestreitet am Donnerstag ein Testspiel gegen den SV Meppen. Anpfiff der Partie gegen den Drittligisten ist um 14 Uhr. So seht Ihr das Duell live im Internet-TV und im Live-Stream.

Die Bundesliga befindet sich seit Mitte November wegen der WM 2022 in Katar in der Winterpause, doch beim SV Werder Bremen ruht der Ball deshalb nicht. Die Grün-Weißen befinden sich nach einer kurzen Pause seit knapp einer Woche wieder im Training, nun soll auch der Ernstfall geprobt werden. Die Bremer treten daher am Donnerstag um 14 Uhr zu einem Testspiel gegen den SV Meppen an.

Werder Bremen live im TV: Testspiel gegen den SV Meppen am Donnerstag im Livestream

Eigentlich sollte das Duell mit dem Drittligisten in dessen Hänsch-Arena ausgetragen werden, doch der Platz ist aufgrund der winterlichen Wetterlage nicht bespielbar. Das Testspiel wurde deshalb ins heimische Stadion Platz 11 verlegt. Vor Ort können Fans am Donnerstag allerdings mit dabei sein, denn das Spiel findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Immerhin: Die Partie wird live übertragen. So seht Ihr die Partie von Werder Bremen gegen den SV Meppen live im Internet-TV und im Live-Stream!

Testspiel: Werder Bremen gegen den SV Meppen live im Internet-TV und im Live-Stream

Das Testspiel zwischen Werder und dem SV Meppen läuft nicht im klassischen Fernsehen, sondern im Internet-TV: Die Partie wird live und kostenlos auf dem offiziellen Youtube-Kanal des SV Werder Bremen und bei Werder-TV im Live-Stream übertragen. Wer den Livestream nicht schauen kann, das Spiel aber nicht verpassen will, dem empfehlen wir gerne unseren DeichStube-Liveticker zu Werder Bremen gegen den SV Meppen. Ticker-Start ist rund eine Stunde vor Anpfiff – also gegen 13 Uhr – mit den Startelf-Aufstellungen beider Mannschaften. Bei uns verpassen Werder-Fans nichts! (nag)