Liveticker: Testspiel Werder Bremen gegen SV Darmstadt 98

Zell - Das dritte Testspiel für Werder Bremen steht an. Am Samstag (Anpfiff: 12.30 Uhr) geht es für die Grün-Weißen zum Abschluss des Trainingslagers im Zillertal gegen Zweitligist SV Darmstadt 98. Verfolgt die Begegnung im DeichStube-Liveticker!

Der Vorbericht

Nach dem Blitzturnier am vergangenen Sonntag, bei dem Werder Bremen gegen den österreichischen Bundesliga-Aufsteiger WSG Swarovski Tirol (1:0) und den Zweitliga-Aufsteiger Karlsruher SC (0:3) zwei Gesichter zeigte, müssen die Bremer im österreichischen Zell am Ziller zum Abschluss des Trainingslagers gegen die „Lilien“ ran.

Wurden in der letzten Woche noch jeweils zwei Halbzeiten à 25 Minuten gespielt, soll gegen Darmstadt 98 dreimal 30 Minuten lang getestet werden. Welche Elf die Bremer um Coach Florian Kohfeldt zum Testspiel-Abschluss im Parkstadion ins Rennen schicken wird, ist noch nicht überliefert. Gut möglich, dass personell wieder kräftig durchgemischt wird. Der Test bietet jedenfalls abermals eine gute Gelegenheit, weitere Eindrücke der eigenen Leistungsfähigkeit zu sammeln, taktische Abläufe unter Wettkampfpraxis einzustudieren und natürlich möglichst vielen Spielern Einsatzzeiten zu geben.

Die frühe Anstoßzeit sei in diesem Zusammenhang „sehr bewusst gewählt worden“, erklärte Werder-Sportchef Frank Baumann. Mit den frühen Spielterminen achte das Trainerteam ganz bewusst auf die Belastungssteuerung und den Biorhythmus der Werder-Profis.

Werder Bremen: Innenverteidiger Marco Friedl vor Comeback?

Die Personalsituation hat sich unterdessen etwas entspannt. Zwar werden die nicht ins Zillertal mitgereisten Milos Veljkovic (Zehenbruch), Sebastian Langkamp (Muskelfaseriss), Philipp Bargfrede (Reha nach Knie-OP), Maximilian und Johannes Eggestein (beide im Urlaub nach U21-EM) weiterhin fehlen. Dafür ist Marco Friedl inzwischen ins Teamtraining eingestiegen und dürfte auf seine Chance brennen. Auch bei Theodor Gebre Selassie, der sich im Testspiel gegen Swarovski Tirol nach einen Ellbogencheck verletzt hatte, spricht vieles für einen Einsatz. Hier gibt es den kompletten Kader für das Trainingslager von Werder Bremen im Überblick.

Werder-Fans in Deutschland können das Spiel live via „Werder-TV“ auf der offiziellen Seite von Werder Bremen schauen. Ansonsten möchten wir euch natürlich wieder wärmstens den Liveticker der DeichStube ans Herz legen. Und ihr könnt wie gewohnt den gesamten Werder-Tag in unserem Trainingslager-Ticker verfolgen - seid dabei!

