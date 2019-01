Test gegen die Chiefs verlegt: Werder spielt im WM-Final-Stadion von 2010

Starker Regen in Johannesburg erzwingt Planänderung

+ © imago sportfotodienst Wenn Werder Bremen am Sonntag im FNB-Stadion spielt, werden die Ränge der riesigen Arena leer sein. © imago sportfotodienst

Johannesburg - Es hat geregnet am Samstag in Johannesburg, sintflutartig stürzten die Wassermassen am frühen Abend gen Boden - dem Platz des Randburg AFC, auf dem Werder während des Trainingslagers in Südafrika trainiert, tat das nicht gut.