Werder auch gegen den FC Brügge 1:1 - Junuzovic angeschlagen raus

Marbella - Zweites Testspiel, zweites Unentschieden - und wieder ein 1:1 (0:0). Gegen den belgischen Club FC Brügge musste sich Werder Bremen am Abend wie bereits gegen den Karlsruher SC am Nachmittag mit einem Remis zufrieden geben.

Den Bremer Treffer im spanischen Marbella erzielte der zur zweiten Hälfte eingewechselte Johannes Eggestein in der 81. Minute. Nur vier Minuten später kam Brügge durch Lex Immers zum Ausgleich. Bitterer als das Ergebnis für Werder: Mittelfeldmann Zlatko Junuzovic musste angeschlagen ausgewechselt werden. Trainer Alexander Nouri: "Es hat ihm in die Wade gestochen. Das ist ein Wermutstropfen. Wir müssen jetzt abwarten, wie es sich entwickelt."

Anders als im ersten Testspiel gegen den KSC hatte sich Nouri von Beginn an für ein 4-4-2-System entschieden, in dem Max Kruse und Ousman Manneh als Stürmer aufliefen. Zudem kam Justin Eilers zu seinem Debüt für Werder. Seit seiner Verpflichtung im Sommer hatte sich der 28-jährige Offensivspieler mit verschiedenen Verletzungen geplagt, musste sogar an der Leiste operiert werden.

Während des ersten Durchgangs boten die Bremer gegen den 14-maligen belgischen Meister einen ziemlich behäbigen Auftritt, im Spiel nach vorne lief nicht viel zusammen. Die beste, weil einzige Chance vor der Pause vergab Maximilian Eggestein, der das Tor von Brügges Keeper Ludovic Butelle in der 14. Minute mit einem Distanzschuss nur knapp verfehlte.

Da waren die Brügger, aktuell Tabellenführer der belgischen Jupiler Pro League, schon gefährlicher. Verteidiger Björn Engels (17.) und der quirlige Flügelspieler José Izquierdo (19.) scheiterten an Werder-Torhüter Jaroslav Drobny, der nach dem Wechsel für Felix Wiedwald Platz machte. Für Zlatko Junuzovic war die Partie sogar bereits nach knapp 20 Minuten beendet gewesen: Der Kapitän musste mit Wadenproblemen vom Platz. Mit zumindest einer kurzen Pause ist zu rechnen. Für den Österreicher kam Niklas Schmidt, der schon am Nachmittag gegen den KSC eine Halbzeit lang gespielt hatte.

Nach dem Wechsel gefiel Schmidt mit einigen starken Pässen - so auch in der 68. Minute, als er Kruse auf die Reise schickte. Werders Nummer 10 fand im eingewechselten belgischen Schlussmann Ethan Horvath jedoch seinen Meister. Auf der anderen Seite hatte Immers eine gute Kopfballchance (78.). Wenig später schlug dann Werder zu: Florian Kainz, zur zweiten Hälfte für Eilers ins Spiel gekommen, bediente Theodor Gebre Selassie, der wiederum querlegte auf Johannes Eggestein - 1:0. Kurz darauf war es Immers, der die Bremer Führung egalisierte. In der 86. Minute bot sich Werders aufgerücktem Innenverteidiger Milos Veljkovic die große Chance zum Siegtreffer, allerdings traf er freistehend nur das Außennetz.

dco