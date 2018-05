Werder testet gegen Bielefeld

Bremen - Das Nächste, bitte! Werder Bremen hat noch ein Testspiel für die Sommervorbereitung terminiert.

Der Bundesligist tritt am Freitag, 27. Juli 2018, beim Zweitligisten Arminia Bielefeld an. Anstoß in der Schüco-Arena ist um 19 Uhr. Das teilte der SV Werder am Mittwoch mit.

Drei Tage nach dem Bielefeld-Test spielt die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt in Lohne gegen den niederländischen Erstligisten VVV Venlo (30. Juli, 18.30 Uhr). Den Termin haben die Bremer jetzt auch bestätigt.

(han)

Schon gelesen?

Quelle: DeichStube