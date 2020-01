Werder-Testspiel gegen Monza im Live-Ticker: Die Aufstellung ist da

Trainer Florian Kohfeldt will vom SV Werder Bremen im Testspiel gegen den italienischen Drittligisten AC Monza vollen Einsatz sehen.

Palma – Erstes Spiel des Jahres, erster Leistungscheck nach dem Hinrundenschreck: Werder Bremen testet am Montag (17.00 Uhr) im Trainingslager auf Mallorca gegen den italienischen Drittliga-Tabellenführer AC Monza.

16:25 Uhr: Kleine Info am Rande: Werder Bremen beendet aus „logistischen Gründen“ das Trainingslager schon einen Tag früher und wird bereits am Freitagabend (17 Uhr) in die Heimat zurückfliegen.

16:20 Uhr: Ganz stark: Selbst auf der Insel gibt es grün-weißen Support! Am start sind die Werder-Wölfe Loxstedt, die Ahoi-Crew, der Werder-Fanclub Aschaffenburg, Green-White Flavor und der Werder-Fanclub Norderney.

16.15 Uhr: Leon Bittencourt (Sprunggelenk) und Milos Veljkovic (Adduktoren-Probleme) sind dann wohl doch nicht dabei. Bei beiden fehlt auf dem Spielberichtsbogen ein Häkchen für Startelf oder Reserve. Beide waren nach den Einheiten am Wochenende leicht angeschlagen. Mehr dazu später.

Fin Bartels (Schonung) ist wie angekündigt nicht dabei.

16.03 Uhr: Die Aufstellung ist da! So will der SV Werder Bremen den Test gegen den AC Monza beginnen.

16.00 Uhr: Moin vom Trainingsgelände des RCD Mallorca!

Janosch Lenhart haut hier für euch heute in die Tasten.

An dieser Stelle entsteht der Live-Ticker zum Testspiel von Werder Bremen gegen den AC Monza. Anpfiff auf Mallorca ist am Montag um 17 Uhr.

Der Vorbericht:

Werder Bremen-Test gegen Monza: Kohfeldt will sehen, dass die Mannschaft begriffen hat, worum es geht

Unter anderen Umständen wäre es sicherlich eine Partie ohne größere Bedeutung, doch nach dem katastrophalen Jahresfinish des SV Werder Bremen mit vier Niederlagen am Stück und dem Sturz auf Rang 17 der Bundesliga-Tabelle ist alles etwas anders.

Werder Bremen: Voller Einsatz im Testspiel gegen den AC Monza

„Es ist ein Trainingsspiel, wir schauen nicht auf das Ergebnis“, sagt Coach Florian Kohfeldt einerseits. Andererseits „muss die Ernsthaftigkeit unserer Situation angemessen sein. Es muss schon zu sehen sein, dass wir gewisse Dinge realisiert haben.“ Heißt: Voller Einsatz auch im Testspiel gegen den AC Monza.

Die Partie wird in vier Abschnitte a 25 Minuten unterteilt. Kohfeldt wird jeden verfügbaren Spieler einsetzen, einzig Fin Bartels erhält einen Tag Pause, nachdem er die ersten drei Mallorca-Tage komplett absolviert hatte. Nach dem ersten Trainingslagerblock, der unter der Überschrift „Zusammenspiel“ gestanden hat, will Kohfeldt zudem überprüfen, wie weit er in diesem Bereich schon gekommen ist. (csa)