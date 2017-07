Werder-Testkick gegen St. Pauli live im Free-TV

Bremen - Das Testspiel zwischen dem FC St. Pauli und SV Werder Bremen am Samstag, 22. Juli, können alle Fans live im Free-TV sehen.

Der Sender „Sport1“ überträgt das Spiel im Millerntor-Stadion ab 14.55 Uhr. Bereits am kommenden Samstag (8. Juli) trifft Werder im ersten Testkick der Saisonvorbereitung auf den niederländischen Spitzenclub Ajax Amsterdam.

Das Match wird live bei „Sky Sport News HD“ im Free-TV zu sehen sein. Übertragungsbeginn ist um 15.55 Uhr. Am Donnerstag treten die Bremer die Reise ins Trainingslager im österreichischen Zell am Ziller an, wo auch das Testspiel gegen Amsterdam stattfinden wird.

Quelle: WerderStube