SV Werder testet gegen den VfB Oldenburg

Winterpause

+ © imago Bis 2014 war Alexander Nouri Trainer beim VfB Oldenburg. Im Januar 2017 gibt es für den Werder-Coach ein Wiedersehen mit alten Bekannten. © imago

Bremen - Der SV Werder Bremen bestreitet in der Winterpause der Bundesliga ein Testspiel gegen Regionalligist VfB Oldenburg. Für Werder-Coach Alexander Nouri ist es ein Wiedersehen mit alten Bekannten.

Nouri spielte am Ende seiner aktiven Karriere von 2010 bis 2012 beim VfB Oldenburg, arbeitete danach dort als Athletik-, Co- und Cheftrainer, ehe er 2014 zurück zum SV Werder wechselte. Am Sonntag, 15. Januar 2017, kommt es zum Wiedersehen mit alten Bekannten: Nouris Grün-Weiße testen in der Bundesliga-Winterpause gegen den Regionalligisten. Forum für das Spiel ist das Stadion Köttersweg des FC Rastede. Spielbeginn ist um 14 Uhr.

"Ich kann auf eine sehr schöne Zeit beim VfB Oldenburg zurückblicken. daher freue ich mich natürlich auf das Spiel und auch darauf, das eine oder andere bekannte Gesicht wiederzusehen", zitiert der SV Werder seinen Trainer.

"Werder-Trainer Alexander Nouri wollte kurz vor dem Start gerne noch ein Testspiel in der Region bestreiten, und dieses Angebot haben wir gerne aufgegriffen", teilte VfB-Geschäftsführer Philipp Herrnberger auf der Internetseite seines Vereins mit. "Wir freuen uns, dass wir unseren Fußballfans ein richtiges Highlight bieten können."

Für das Spiel gibt es knapp 2600 Eintrittskarten. Der freie Vorverkauf startet am Montag, 19. Dezember. Vorher, vom 14. bis 17. Dezember, haben die Vereinsmitglieder des FC Rastede und des VfB Oldenburg ein Vorkaufsrecht. Die Tickets kosten zwischen zehn und 25 Euro. Weitere Infos gibt es auf der Internetseite des VfB.

han