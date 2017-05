Werder testet gegen Ajax Amsterdam

Bremen - Werder beginnt die Sommervorbereitung mit einem Kracher: Erster Testspiel-Gegner im Trainingslager im Zillertal ist Europa-League-Halbfinalist Ajax Amsterdam.

Das Spiel gegen den niederländischen Rekordmeister steigt am Samstag, 8. Juli, teilte der SV Werder am Montag mit. Weitere Infos will der Verein in Kürze bekanntgegeben. Vom 5. bis 14. Juli bereiten sich die Bremer erneut im österreichischen Zell am Ziller auf die nächste Saison vor. Der Abreisetag kann sich allerdings, abhängig von Testspielen, noch um einen Tag verschieben.

„Ajax gehört zu den Topteams in Europa, aus sportlicher Sicht ist diese Partie deshalb natürlich sehr reizvoll“, wird Werder-Sportchef Frank Baumann auf „werder.de“ zitiert. „Wir freuen uns, dass uns das Zillertal eine solche Begegnung ermöglichen konnte.“ Auch für die mitreisenden Werder-Fans sei dieses Testspiel „ein absolutes Highlight“.

Quelle: WerderStube