Test gegen Oldenburg: Sechs Tore und drei Verletzte

Bremen - Mit 6:0 (1:0) hat Werder Bremen am Mittwochabend ein Testspiel gegen den Regionalligisten VfB Oldenburg gewonnen. Normalerweise tragen Trainer nach einem solchen Ergebnis ein Strahlen im Gesicht. Aber nicht Alexander Nouri, nicht an diesem Abend.

Der Grund: Werder beklagte nach der Partie drei weitere angeschlagene oder verletzte Spieler – allesamt Spieler aus der U23. Innenverteidiger Dominic Volkmer musste nach einem Ellbogencheck die aufgeplatzte Lippe genäht werden und Luca Zander hatte ein Knie gegen den Kopf bekommen und musste benommen vom Platz. Am schlimmsten erwischte es offenbar aber Justin Eilers. In der 88. Minute hatte Oldenburgs Andreas Pollasch den Fuß draufgehalten – Eilers schrie auf, blieb liegen und musste schließlich mit bandagiertem linken Sprunggelenk vom Platz getragen werden.

Es war der Schock zwei Minuten vor dem Abpfiff. Aber nach einer ersten Untersuchung gaben die Teammediziner vorsichtig Entwarnung: Nichts kaputt – vermutlich ist Eilers mit einer schweren Prellung davongekommen. Genauere Untersuchungen müssen das aber noch bestätigen.

„Mit drei Verletzten aus so einem Test zu gehen, ist natürlich bitter. Das ist der Wermutstropfen, der bleibt“, klagte Nouri. Besonders das Foul an Eilers sei „völlig unnötig“ gewesen. Aber um es klar zu sagen: Der VfB Oldenburg war vor 3.000 Zuschauern in Rastede kein unfairer Gegner. In der ersten Halbzeit stellte der Viertligist den Bundesligisten aus Bremen mit völlig legitimen Mitteln vor Probleme.

Gut gestaffelt, gut organisiert – die mit dem letzten Aufgebot angetretenen Bremer hatten es zunächst schwer, zu Chancen zu kommen. Zweimal patzte die VfB-Abwehr aber – beim ersten Mal wusste Aron Johannsson das nicht zu nutzen, beim zweiten Mal legte er dann erfolgreich für Claudio Pizarro auf (37.).

Das 1:0 blieb das einzige Tor der ersten Hälfte, nach der Pause wurde das Leben für Werder leichter. Der eingewechselte Ousman Manneh (53. und 62.), Santiago Garcia (57.) und schließlich Johannsson (71. und 82.) schraubten das Ergebnis in eine standesgemäße Höhe. Mit der Anzahl an Toren war Alexander Nouri dann auch „sehr zufrieden“, mit den Begleitumständen war er es nicht.

Werder: Zetterer – Zander (46. Eggersglüß), Caldirola, Volkmer (46. Rehfeldt), S. Garcia – M. Eggestein – Eilers, Rother (67. L. Jensen), Kainz – Johannsson, Pizarro (46. Manneh).

csa