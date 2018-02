Das passiert am Freitag

Was passiert heute bei Werder Bremen? Lest hier unseren täglichen Überblick - den DailyDeich - über Termine, Personal und das Wichtigste vom Tage. Jeden Morgen ab 5 Uhr.

So trainiert Werder heute

Das Abschlusstraining findet um 15 Uhr statt und ist öffentlich.

Das erwartet euch heute in der Stube

- Der Spion in der Hecke: Das Nordderby und seine Tricks

- Teamvergleich: HSV punktet in der Abwehr – sonst dominiert Werder

- Alles rund ums Abschlusstraining

- Mögliche Aufstellung gegen den HSV

Das findet ihr aktuell in der Stube

- Polizei-Einsatzleiter Löwe: „Wir stellen uns auf Aggressionen ein“

- Sebastian Prödl in seiner neuen Kolumne: „Ich habe heute noch Gänsehaut!“

- Kohfeldt will das Neun-Punkte-Polster

- HSV-Talent Janjicic betrunken auf der Autobahn - dann kracht‘s

- Sane verabschiedet sich von Fans - aber noch fehlt das Okay der MLS

Diese Spieler fehlen

Ole Käuper (Probleme am Sprunggelenk) - Rückkehr unbekannt

Fin Bartels (Achillessehnenriss) - Rückkehr frühestens Ende der aktuellen Saison

Michael Zetterer (Operation am Handgelenk) - Rückkehr unbekannt

Die kommenden Spiele

U23: Fortuna Köln - Werder Bremen (Freitag, 23. Februar, 19 Uhr, Südstadion Köln)

U17: Werder Bremen - 1. FFC Turbine Potsdam (Samstag, 24. Februar, 11 Uhr, Bremen)

U19: RB Leipzig - Werder Bremen (Samstag, 24. Februar, 11 Uhr, Leipzig)

Profis: Werder Bremen - Hamburger SV (Samstag, 24. Februar, 18:30 Uhr, Weserstadion)

Frauen: Werder Bremen - FF USV Jena (Sonntag, 25. Februar, 14 Uhr, Stadion Platz 11)

