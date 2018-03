Das passiert am Mittwoch

Was passiert heute bei Werder Bremen? Lest hier unseren täglichen Überblick - den DailyDeich - über Termine, Personal und das Wichtigste vom Tage. Jeden Morgen ab 5 Uhr.

So trainiert Werder

Die Werder-Profis haben heute trainingsfrei

- Kohfeldt verspricht: „Rashica wird noch besser“

Diese Spieler fehlen

Jerome Gondorf (Blinddarm-OP) - Rückkehr unbekannt

Justin Eilers (Muskelverletzung) - Rückkehr Ende März

Ole Käuper (Probleme am Sprunggelenk) - Rückkehr unbekannt

Fin Bartels (Achillessehnenriss) - Rückkehr frühestens Ende der aktuellen Saison

Michael Zetterer (Operation am Handgelenk) - Rückkehr unbekannt

Die kommenden Spiele

U17: 1. FC Magdeburg - Werder Bremen (Samstag, 17. März, 11 Uhr, Magdeburg)

U16: SV Meppen - Werder Bremen (Samstag, 17. März, 13.30 Uhr, Meppen)

Profis: FC Augsburg - Werder Bremen (Samstag, 17. März, 15.30 Uhr, WWK Arena)

U23: Chemnitzer FC - Werder Bremen (Sonntag, 18. März, 14 Uhr, Chemnitz)

Frauen: MSV Duisburg - Werder Bremen (Sonntag, 18. März, 14 Uhr, Duisburg)

