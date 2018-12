Werder schwitzt wieder im Zillertal

Zell am ziller - Die Tradition wird fortgesetzt: Auch im kommenden Sommer wird sich der SV Werder Bremen im Zillertal auf die neue Bundesliga-Saison vorbereiten – und zwar vom 4. bis 14. Juli.

Eine entsprechende Meldung der Zillertal Tourismus GmbH bestätigte Werder gegenüber der DeichStube.

Ihr Quartier werden die Grün-Weißen wie in den vergangenen sieben Jahren auch in Zell am Ziller aufschlagen. Dort wurde die Infrastruktur den Bedürfnissen der Bremer in der Vergangenheit immer mehr angepasst, die Plätze genügen inzwischen höchsten Ansprüchen. In der Regel trägt Werder im Parkstadion in Zell am Ziller auch seine Testspiele aus – meistens sind es zwei. Einziges Manko: Der Platz hat keine Stadionmaße wie in der Bundesliga, „er könnte zwei, drei Meter breiter sein. Aber alles andere kann man sich nicht besser wünschen. Hotel, Essen, Freundlichkeit der Leute“, urteilte Werder-Coach Florian Kohfeldt im Sommer.

Fast 1.000 Werder-Fans im letzten Jahr dabei

Dazu wurde immer auch eine ganz spezielle Fanreise angeboten. Der Zuspruch war enorm. Fast 1.000 Werder-Fans nutzten im vergangenen Juli die Gelegenheit, ihre Lieblinge hautnah zu erleben.

Zillertal und Werder – das passt also. Der aktuelle Vertrag läuft zwar nur noch bis 2019, aber einer Verlängerung um drei Jahre bis 2022 gilt als sicher.

Aus dem Archiv

Werder im Trainingslager 2018: Erste Eindrücke aus dem Zillertal



Quelle: DeichStube