Werder teilt sich seinen Psychologen mit Wolfsburg

Schneverdingen - Werder-Sportchef Frank Baumann und Olaf Rebbe sind gute Freunde, deswegen ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass sie in regelmäßigen Abständen miteinander telefonieren.

Die Familie, das nächste Treffen – das dürften die üblichen Themen sein, um die es in solchen Gesprächen nun einmal geht. Als Rebbe, der Sportdirektor des VfL Wolfsburg, vor Kurzem aber bei Werders Sportchef Baumann anrief, hatte das einen rein dienstlichen Grund – es ging um Prof. Dr. Andreas Marlovits.

Seit gut einem Jahr arbeitet Werder schon eng mit dem Sportpsychologen zusammen, und die Wölfe möchten das künftig auch. „Es gab eine Anfrage von Olaf, ob wir etwas dagegen haben“, berichtet Baumann, der schließlich kein Problem darin sah, dass sich Werder und Wolfsburg ihren Psychologen teilen. Dass es ein sehr sensibles Thema ist, ist dem Sportchef bewusst: „Es geht nur, weil unser Vertrauen in Andreas sehr, sehr groß ist.“

Marlovits entwickelt Ziele mit der Mannschaft

Irgendwann hatte Andreas Marlovits genug, angenehm war es ja nun wirklich nicht. Als der Regen gestern Nachmittag auf dem Trainingsplatz in Schneverdingen von allen Seiten zu kommen schien, suchte er sich einen Platz unter dem Tribünendach, von wo aus er sich die Einheit an der Seite von Teammanager Tim Barten ansah. Schwarze Trainingsjacke, schwarze Trainingshose – rein optisch unterschied sich der 51-Jährige nicht von den anderen Mitarbeitern des Bundesligisten – und doch kommt ihm als Sportpsychologen eine besondere Aufgabe zu.

Wie schon im ersten Trainingslager im Zillertal ist der Österreicher auch in der Lüneburger Heide wieder mit dabei. „Er ist in die Bildung der Teamstruktur mit eingebunden“, erklärt Baumann. Heißt: Marlovits bietet Einzel- und Gruppengespräche an, entwickelt mit der Mannschaft Ziele, will etwaige negative Einstellungen aus den Köpfen der Spieler löschen. In den vergangenen beiden Saisons hat das bereits gut funktioniert. Erst schaffte Werder in der Serie 2015/2016 am letzten Spieltag gegen Eintracht Frankfurt den Klassenerhalt, ein Jahr später überwand die Mannschaft dann eine schwere sportliche Krise und setzte zur großen Siegesserie an. Beide Male hatte Marlovits die Spieler im Kopf fit gemacht für die bevorstehenden Aufgaben, hatte ihnen aufgezeigt, wie sie mit der Drucksituation am besten umgehen können.

Engagement in Wolfsburg ausbauen

Dass der Psychologe, der in Köln lebt und eine Professur an der Business School Berlin bekleidet, dabei vertrauliche Informationen der Spieler erhält, versteht sich von selbst. „Wir vertrauen ihm, dass er die Infos vom einen Club nicht beim anderen verwertet“, betont Baumann. Beim VfL Wolfsburg haben sie schon länger beobachtet, wie gut die Zusammenarbeit in Bremen mit Marlovits funktioniert.

Nach dem tragischen Unfalltod des VfL-Profis Junior Malanda sowie vor den Relegationsspielen gegen Braunschweig hatte der Club den studierten Psychologen, Sportwissenschaftler und Theologen bereits angeheuert. Nun soll er sein Engagement in Wolfsburg ausbauen, soll wie in Bremen in regelmäßigen Abständen vor Ort sein und mit der Mannschaft arbeiten. VfL-Star Mario Gomez dürfte das freuen. Der hatte bereits nach der geschafften Relegation gesagt: „Ich denke, dass es dem einen oder anderen ein paar Prozentpunkte gebracht hat. Und dann hat es schon seinen Sinn erfüllt.“

Quelle: DeichStube