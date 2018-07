Die Technik erobert die Trainerbank

Zell - Die Kommunikation zwischen Tribüne und Trainerbank mittels elektronischer Hilfen war bislang in der Bundesliga verboten. Der eine oder andere hat es trotzdem gemacht.

Doch ab der neuen Saison ist es ganz offiziell erlaubt, Infos per Knopf im Ohr oder per Tablet von oben nach unten zu funken. Werder macht mit. Natürlich. Für Chefcoach Florian Kohfeldt hat das Ganze aber Grenzen. „Ein Kumpel hat mir Fotos geschickt von amerikanischen NFL-Trainern, die mit Headset am Spielfeldrand stehen. Das kann ich für mich ausschließen“, lacht er. Aber mindestens einer seiner Co-Trainer wird verkabelt sein oder das Tablet immer griffbereit haben.

Kazior übernimmt die Gegneranalyse

„Der Kontakt zur Tribüne wird da sein, aber nicht über mich. Es kann nicht alles schematisch sein, das würde das Gefühl für das Spiel hemmen“, erklärt Kohfeldt. Das Team hinter ihm ist allerdings schon voll organisiert. Auf der Tribüne wird Analyst Mario Baric das große Ganze beobachten, Pascal Schichtel hat das Verhalten einzelner Spieler im Blick, Rafael Kazior übernimmt die Gegneranalyse.

Auffälligkeiten und Vorschläge werden an die Bank weitergegeben. In der Pause trifft sich das Trainerteam kurz mit Baric, der „anhand von Szenen seinen Eindruck schildert und seine Einschätzung zu Veränderungen abgibt“, so Kohfeldt. Danach erst geht der Chef zur Mannschaft. Was er den Spielern dann zeigt, welche Veränderungen im Spiel getroffen werden – „diese Entscheidungen treffe ich“, betont Kohfeldt. Und zwar manchmal trotz aller technischen Hilfsmittel auch weiter aus dem Bauch heraus.

Quelle: DeichStube