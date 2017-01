Die Talente dürfen bleiben

Alhaurin el Grande - Die einen gehen, die anderen kommen: Werder gibt sich im Golfhotel Alhaurin fast die Klinke in die Hand.

Am Dienstag reisen die Profis zurück nach Bremen, einen Tag später kommt die U23 an und übernimmt quasi nicht nur den Trainingsplatz, sondern auch die Betten. Für eine Woche bleibt der Drittligist in Andalusien.

Dabei muss Trainer Florian Kohfeldt auf zahlreiche Spieler verzichten. Niklas Schmidt, Maximilian Eggestein, Luca Zander, Jesper Verlaat, Michael Zetterer, Johannes Eggestein und Ousman Manneh dürfen sich weiter bei den Profis beweisen.

