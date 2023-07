„Ich will Torchancen erzwingen“: Werders schneller Herausforderer Njinmah ist mutig, aber nicht übermütig

Von: Björn Knips

Ein selbstbewusster Leih-Rückkehrer Justin Njinmah spricht im Trainingslager über seine große Lust auf Werder Bremen und die Bundesliga, seine Leihe zum BVB, sein Tempo - und was seine glitzernden Ohrstecker gekostet haben.

Zell am Ziller – Als Justin Njinmah in die kleine Medienrunde im Parkstadion von Zell am Ziller kommt, da fällt er nicht nur mit seiner freundlichen Begrüßung und seinem sympathischen Lächeln auf, sondern auch mit seinen großen, funkelnden Ohrsteckern – möglicherweise sündhaft teure, wie sie Superstars gerne zur Schau stellen. Doch auf den Schmuck angesprochen, muss der junge Profi des SV Werder Bremen schmunzeln: „Die sind gar nicht so teuer gewesen – fünf Euro pro Stück. Ich finde sie einfach schön.“ So souverän und selbstbewusst meistert der 22-Jährige auch alle anderen Fragen und präsentiert sich dabei als mutiger Herausforderer in der Bremer Offensive, ohne dabei die Bodenhaftung zu verlieren. Wobei das bei seiner Schnelligkeit gar nicht so einfach sein dürfte.

Werder Bremen-Talent Justin Njinmah fand BVB-Leihe „geil“ und freut sich auf „Challenge in der Bundesliga“

„Das sind die Gene, daran kann man nicht viel arbeiten. Deshalb bin ich auch sehr dankbar für das Tempo“, grinst Justin Njinmah: „Ich habe das schon mal mit einem Athletik-Trainer analysiert und wir sind zu dem Schluss gekommen: Es macht keinen Sinn, zum Beispiel an der Lauftechnik zu arbeiten, um noch schneller zu werden. Ich bin schon schnell genug.“ Dieses Tempo ist sein großes Pfund. So hat er vor zwei Jahren als Neuzugang für die U23 von Werder Bremen gleich in der Regionalliga voll eingeschlagen (14 Tore in 18 Spielen) und dann auch beim Nachwuchs von Borussia Dortmund in der 3. Liga für Furore gesorgt. In der Rückrunde gelangen ihm elf seiner 13 Tore. Diese Ausleihe zu den Westfalen hätte kaum besser laufen können. Im vergangenen Herbst ließ ihn Profi-Coach Edin Terzic sogar in der Bundesliga debütieren. „Das war wunderschön“, erinnert sich Njinmah und blickt zufrieden auf die vergangenen eineinhalb Jahre zurück: „Es war geil, für Borussia Dortmund zu spielen.“

Doch der BVB verzichtete darauf, Justin Njinmah per Option für die festgeschriebene Ablösesumme von drei Millionen Euro zu verpflichten. Ob er ansonsten dortgeblieben? Vielleicht. „Das ist der Fußball, manchmal entscheide ich nicht alles selbst. Ich weiß gar nicht, wie ich mich entschieden hätte. Ich hatte dann einige Optionen. Aber ich wollte die Challenge mit Werder in der Bundesliga annehmen.“ Und das macht er nach seiner vorzeitigen Vertragsverlängerung bei den Grün-Weißen mit einer Mischung aus großem Selbstvertrauen und Demut. „Ich glaube an mich. Aber ich muss mich erst mal hinten anstellen, das weiß ich. Damit habe ich kein Problem. Ich kenne die Rolle. Deswegen sehe ich das entspannt.“

Pfeilschneller Justin Njinmah hat „mega Bock“ und will bei Werder Bremen „Torchancen erzwingen“

Natürlich sei es nicht einfach, an Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch vorbeizukommen. „Wir können uns glücklich schätzen, sie zu haben. Sie waren letzte Saison das beste Sturmduo der Bundesliga“, adelt Justin Njinmah seine neuen Kollegen, gibt sich dann aber auch kämpferisch: „Ich weiß, dass es immer wieder Möglichkeiten gibt, sich zu zeigen. Und mit meinem Tempo habe ich vorne ein Element, das in der Offensive vielleicht noch fehlt. Ich habe mega Bock. Ich will Bundesliga spielen – und ich fühle mich auch bereit.“ Die Trainingsqualität sei er schon aus Dortmund gewohnt, wo er oft mit Marco Reus und Co. arbeiten durfte. Vor dem dauerhaften Sprung von der 3. in die 1. Liga hat er trotzdem Respekt, weil alles viel schneller sei, aber der gebürtige Hamburger macht sich selbst Mut: „Ich bin davon überzeugt, dass ich immer meine Torchancen bekommen werde. Selbst, wenn es nur 15 Minuten sind. Ich will Torchancen erzwingen. Und dann liegt es an mir. Wenn ich 15 Spiele und 15 Torchancen hatte, aber keine Tore gemacht habe, dann ist es meine Schuld.“

Im Testspiel gegen den VfB Oldenburg hat es zumindest schon mal geklappt. Da traf er zum 1:0 beim 3:1-Sieg gegen den Regionalligisten – per Kopf übrigens. Da war er mal wieder dort gewesen, wo er am liebsten ist: im Strafraum. Dafür hat er ein prominentes Vorbild. „Kylian Mbappe – der spielt schon sehr ansehnlich“, sagt Justin Njinmah und muss selbst schmunzeln, dass er die Leistungen des Weltstars nur als „ansehnlich“ beschrieben hat. Das war gar nicht so gemeint. Denn dann schwärmt er: „Mbappe hat einen enormen Drang zum Tor. Ob er dann selbst abschließt oder auflegt, ist ihm egal. Ich will, wenn ich den Ball bekomme, so schnell wie möglich in den Strafraum rein. Der Rest ist Instinkt.“

Werder Bremen-Stürmer Justin Njinmah: „Ich kann, ich will - das gilt für mich nicht nur auf dem Platz“

Im Training ist deutlich zu sehen, dass sich Justin Njinmah in Szene setzen möchte. Er gibt seit dem Start in die Vorbereitung Vollgas, wittert seine Chance. Im Zillertal ist er aber auch noch neben dem Platz gefordert – und das nicht nur in der Medienrunde, sondern nächste Woche auch beim Teamabend des SV Werder Bremen. „Ich werde wahrscheinlich singen müssen, das ist zu peinlich“, kennt der Rückkehrer die Bremer Tradition für Neuzugänge bei den Profis und verrät: „Ich habe ein, zwei Songs im Hinterkopf, es wird was Deutsches sein.“

Neben seinen Ohrsteckern werden dann auch wieder seine Tattoos ins Auge fallen. Eines zeigt den Schriftzug „I can, I will“, wozu Njinmah gerne erklärt: „Ich finde die Aussage so stark: ,Ich kann, ich will‘. Das gilt für mich nicht nur auf dem Platz.“ Was er in der Medienrunde durchaus bewiesen hat. (kni)