Jesper Verlaat: Vorbild? Nicht der Herr Papa

Werder-Talent träumt von Profi-Karriere

+ © Gumz Ex-Profi Frank Verlaat stattete seinem Sohn Jesper im Werder-Trainingslager einen Besuch ab. © Gumz

Alhaurin el Grande - Jesper Verlaat hat einen Wunsch. Irgendwann möchte er in Interviews nicht mehr zu seinem berühmten Papa Frank befragt werden, „sondern mein Vater soll zu seinem Sohn befragt werden“. Dann wäre der 20-Jährige wohl am Ziel – und das heißt Fußball-Profi.

Auf diesem Weg hat Verlaat junior gerade einen wichtigen Etappensieg gelandet, er darf das komplette Winter-Trainingslager der Werder-Profis mitmachen. „Eine Belohnung“, wie der U23-Spieler des SV Werder Bremen sagt. Von der ganz großen Chance, schon jetzt den Sprung in die Bundesliga zu schaffen, will er lieber noch nicht sprechen. Dazu ist Jesper Verlaat auch viel zu besonnen, schließlich ist die Konkurrenz sehr erfahren.

Zum Beispiel Lamine Sane. Immerhin schon 29 Jahre alt. Bei den Trainingsspielen scheint es fast so, als würde der Senegalese den jungen Kollegen in der Innenverteidigung an die Hand nehmen. „Er ist offen und direkt, sagt genau, was ich machen soll. Das finde ich richtig gut, das gefällt mir“, meint Verlaat. Bei Sane schaut sich der junge Niederländer einiges ab, aber er ist nicht sein Vorbild. Auch nicht Papa Frank, der von 2000 bis 2003 für Werder spielte.

Sondern: „Jerome Boateng, auf den gucke ich. Linksfuß, Rechtsfuß, schnell, zweikampfstark – er hat alles, was ein Innenverteidiger haben muss“, sagt der junge Verlaat, dem Werder-Coach Alexander Nouri „eine sehr gute Entwicklung“ attestiert. Beide hatten schon in der U23 zusammengearbeitet. Seit 2012 ist Verlaat bei Werder. Der Papa hatte ihm damals ein Probetraining besorgt. Den Rest hat er selbst gemacht – und auch in Alhaurin el Grande verteidigt er sehr ordentlich.

kni