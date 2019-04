So läuft der Werder-Tag vor dem Pokalkracher

Was Max Kruse auf den Ohren hat ist nicht bekannt. Wie sein Tag getaktet ist, jedoch schon.

Bremen - Alle lieben Abendspiele – Trainer, Fans, Spieler: Aber bis es wirklich auf den Platz geht, dauert es. Das gilt auch für den Pokalkracher am Mittwochabend zwischen dem SV Werder und dem FC Bayern München. Was machen die Werder-Profis eigentlich vom Aufstehen bis zum Anstoß? Die DeichStube klärt auf.

Wie vor jedem Heimspiel hat das Team von Trainer Florian Kohfeldt am Abend vorher im Bremer Parkhotel Quartier bezogen. Geschlafen wird in Doppelzimmern, einige Spieler dürfen sich aber auch über ein Einzelzimmer freuen. Meistens, weil sie zu laut schnarchen und damit den Kollegen um den nötigen Schlaf bringen würden. Der eine oder andere Star hat sich diesen Status aber auch erspielt. Aufstehen kann im Prinzip jeder Spieler, wann er will. Er muss nur zwischen 7.30 und 9 Uhr gefrühstückt haben.

Anschwitzen im Weserstadion

Wenig später geht es dann zum Weserstadion - zum berühmten Anschwitzen. Eine lockere Trainingseinheit, um den Körper in Bewegung zu bringen. Nach einer guten halbe Stunde verlassen die Profis schon wieder den Platz und fahren zurück ins Hotel. Dort steht um 12.30 Uhr die Teambesprechung auf dem Programm. Dann wird es ernst, die Mannschaft erfährt von Kohfeldt die Aufstellung und den Matchplan.

Anschließend gibt es das gemeinsame Mittagessen - und danach herrscht Mittagsruhe. Fast alle Profis schlafen. Die Zeit bis zum nächsten Termin ist allerdings lang, sehr lang sogar. Da wird auch die eine oder andere Serie oder ein Film auf dem Tablet geschaut. Ein Spaziergang durch den Bürgerpark ist natürlich auch nicht verboten.

Um 17.45 Uhr kommt das Team wieder zusammen - zum Essen. Immer drei Stunden vor einem Spiel gibt es etwas auf die Gabel, um die Energiespeicher aufzufüllen. Um 18.45 Uhr ist noch einmal eine Teambesprechung angesetzt, dann fährt die Mannschaft mit dem Bus zum Weserstadion. Ankunft dort ist wahrscheinlich zwischen 19.15 und 19.30 Uhr.

Auch danach sind die Abläufe in der Kabine und dann beim Warmmachen auf dem Rasen genau geregelt. Die Co-Trainer, Physiotherapeuten, Ärzte und Analysten haben alle ihre Aufgaben. Die Torhüter kommen als erste Profis zum Warmmachen auf den Rasen, etwa eine halbe Stunde vor Spielbeginn folgt der Rest der Mannschaft.

Nun geht es Schlag auf Schlag. Rückkehr in die Kabine, kurze Heißmacher-Ansprache - und dann raus auf den Platz. Um 20.45 Uhr ertönt der Anpfiff zum vielleicht größten Fußballfest in Bremen in den letzten Jahren.

