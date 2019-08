Diese Werder-Legenden kommen zum „Tag der Fans“ 2019

Ich war letztes Jahr erstmalig beim "Tag der Fans" und fand die ganze Veranstaltung recht unpersönlich und wie "auf Sparflamme".

Sieht dieses Jahr leider nicht interessanter aus. So einen "Geschäftsführer-Talk" könnte es regelmäßig einmal pro Quartal geben und etliche Altstars auf der Bühne, die mehr oder weniger verständlich mehr oder weniger Interessantes ins Mikrofon nuscheln, nur aus zig Metern Entfernung sehen zu können ist am "Tag der Fans" irgendwie zu wenig. Was macht man eigentlich in der ganzen Zeit, wenn man kein Ticket für das Spiel im Stadion hat?