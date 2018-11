Große Überraschung in der Foul-Statistik

+ © gumzmedia Claudio Pizarro, hier gegen Gladbachs Wendt, foult in dieser Saison offenbar häufiger als sonst. © gumzmedia

Bremen - Werder-Profi Claudio Pizarro führt so manche Bestenliste an – und meistens hat das etwas mit seiner enormen Torgefährlichkeit zu tun, gerne auch in Verbindung mit seinem Alter. Doch es gibt auch eine aktuelle Rangliste, die den 40-Jährigen als etwas ausweist, das ihm wahrscheinlich niemand zugetraut hätte: Pizarro ist ein kleiner Rüpel auf dem Platz.