„Das war keine einfache Phase für uns und dann kommt so eine Performance“ - die Stimmen zum Werder-Sieg gegen Wolfsburg

Von: Malte Bürger, Fynn Walenziak

Werder Bremen gewinnt gegen den VfL Wolfsburg. Die Stimmen zum Rückrundenauftakt. © gumzmedia

Bremen - Der SV Werder Bremen hat einen ganz wichtigen Dreier gegen den VfL Wolfsburg eingefahren. Die Bremer siegten nach einer starken Leistung mit 2:1 (1:0). Herausgestochen ist einmal mehr Niclas Füllkrug, der mit einem Doppelpack maßgeblich am Werder-Sieg beteiligt war. Die Stimmen zum Sieg.

Mitchell Weiser (Verteidiger des SV Werder Bremen): „Das war ein geiles Spiel von uns. Die paar Prozente, die gegen Union vielleicht noch fehlten, haben wir heute draufgepackt. Das ist nicht selbstverständlich und spricht für unsere Mannschaft. Das war keine einfache Phase für uns und dann kommt so eine Performance. Da kann die Mannschaft stolz drauf sein, denn vieles ist in dieser Liga vom Selbstvertrauen abhängig.“

„Große Stärke von uns, weiterzumachen und ruhig zu bleiben“ - Die Stimmen zum Sieg von Werder Bremen

Ole Werner (Trainer Werder Bremen): „Nach einer Woche, die nicht optimal gelaufen ist für uns, einmal von der Leistung her und einmal vom Ergebnis her, haben wir heute beides auf den Platz gebracht. Und es ist natürlich ein wichtiger Sieg. Wir haben es von der Art und Weise wie wir verteidigt haben, sehr, sehr gut gemacht. Gegen Union war die Abwehrleistung auch schon okay, da haben wir mit dem Ball aber nicht viel anfangen können. Das war heute anders. Es kann aber auch noch einmal eine schwere Phase kommen und da müssen wir dann auch wieder herauskommen. Eine große Stärke von uns ist es aber, ruhig zu bleiben und weiterzumachen.“

Marco Friedl (Kapitän von Werder Bremen): „Die Willensleistung war heute ausschlaggebend. Jeder wollte seinen direkten Zweikampf gewinnen. Die Chance in der 1. Minute hat uns auch aufgeweckt. Danach hatten wir richtig gute Chancen. Es war richtig schön, hier wieder vor den Fans zu spielen und wir haben heute endlich wieder das auf den Platz gebracht, wofür wir stehen. Wir hatten die Spiele zuvor zu viele Fehler drin. Wir wussten, dass wir heute eine absolute Top-Leistung brauchen, und die haben wir auch gebracht. Auch wenn es hinten raus eng geworden ist, war es ein verdienter Sieg, denke ich.“

Die Stimmen zum Sieg von Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg: „Eine sehr, sehr starke Leistung“

Niclas Füllkrug (Doppeltorschütze zum Sieg des SV Werder Bremen): „Ich bin sehr stolz. Wir hatten jetzt vier Spiele, davon drei gegen die Top-drei. Natürlich freuen wir uns jetzt, dass wir gegen eine Top-Mannschaft ein Erfolgserlebnis feiern konnten. Ich finde, wir haben heute nicht nur eine sehr starke Leistung, sondern besonders in der 1. Halbzeit waren wir stark und hätten höher führen müssen. Jede Mannschaft hat Dellen in einer Saison, auch der FC Bayern. Das kommt vor. Die Frage ist nur, wie du da rauskommst. Jetzt haben wir einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Und das mit einer, meiner Meinung nach, beeindruckenden Leistung.“

Amos Pieper (Verteidiger des SV Werder Bremen): „Es fühlt sich sehr gut an. Der Sieg war verdient. Es war nicht so einfach, nachdem wir am Mittwoch noch ärgerlich verloren haben. Jeder hat eine absolute Top-Leistung abgerufen. Wir haben vieles gut gemacht, waren gut in den Zweikämpfen und haben viele gute Entscheidungen getroffen. Wir waren offensiv wie defensiv unfassbar wach. Jetzt können wir unter der Woche die Wunden lecken und haben dann voll Bock auf Stuttgart.“

Spieler von Werder Bremen stolz auf die Fans: „Atmosphäre war super“ - Die Stimmen zum Sieg gegen Wolfsburg

Niklas Stark (bei „Werder.de“): „Wir haben es gut gemacht und uns belohnt. Das fühlt sich einfach gut an. Wir haben hinten viel gesprochen. Das Wichtigste war, die Aufmerksamkeit in der Restverteidigung zu behalten. Das war der Fall.“

Jens Stage (bei „Werder.de“): „Das war heute Arbeit, die Atmosphäre war super. Es ist toll, mit den Fans zu feiern. Wir haben alles reingehauen, worüber wir intern gesprochen haben. Alle waren bereit, alles zu geben. Das war der Schlüssel. Wir wissen, dass wir zu unserem Ziel kommen, wenn wir hart arbeiten. Wir waren in den Zweikämpfen da und haben alles reingeschmissen – das war heute einfach ein tolles Gefühl.“

Marcel Schäfer (Sportdirektor des VfL Wolfsburg bei „Sky“): „Der Sieg für Werder geht so in Ordnung. Für mich war es vor dem Elfmeter aber kein absichtliches Handspiel.“

Mit Material von „Sky“ und „Werder.de“