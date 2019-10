Bittencourt: „Wir treten auf der Stelle“ - die Stimmen zum Werder-Remis gegen Hertha BSC

Da war mehr drin: Der SV Werder Bremen hat im Heimspiel gegen Hertha BSC zu viele Chancen liegen lassen und 1:1 gespielt. Die Stimmen zum Remis von Cheftrainer Florian Kohfeldt, Leonardo Bittencourt und Co..

Leonardo Bittencourt (Werder-Neuzugang): „Berlin hat so gut wie gar nichts fürs Spiel gemacht in der ersten Halbzeit. Wir müssen den Sack hier zumachen. Fällt das 2:0, ist das Spiel vorbei. Am Ende schenken wir Hertha einen Punkt. Das ist zu wenig. Wir haben das einfach nicht zu Ende gespielt. Bei den Chancen, die wir hatten, waren wir einfach nicht konsequent genug im letzten Drittel. Es ist enttäuschend, wir treten gerade ein bisschen auf der Stelle: Wir sind zwar seit drei Spieln ungeschlagen, haben aber auch nur drei Punkte geholt.“

Florian Kohfeldt (Werder-Cheftrainer): „Es fühlt sich an wie eine Niederlage. So wie das Spiel gelaufen ist, müssen wir gegen Hertha gewinnen. Das tröstet mich heute nicht, aber fußballerisch haben wir wieder einen Schritt nach vorne gemacht.“

Maximilian Eggestein (Werder-Profi): „Uns hat das zweite Tor gefehlt. Die Chancen dafür waren da – gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit. Da hätten wir es klarmachen müssen. Die Entschlossenheit vor dem Tor war ein Stückweit unser Problem. Zu Hause müssen wir uns die drei Punkte holen, um unser Saisonziel erreichen zu können.“

Marco Friedl (Werder-Verteidiger): „Ich finde schon, dass wir über 90 Minuten die bessere Mannschaft waren. Aber wir haben es nicht geschafft, das zweite oder sogar dritte Tor zu machen. Deshalb schauen wir jetzt blöd aus der Wäsche. Wir müssen die Chancenverwertung verbessern, müssen den Gegner killen. Jetzt ist jeder extrem sauer – ich auf jeden Fall."

Christian Groß (Werder-Verteidiger): „Zufriedenheit sieht anders aus. Ganz klares Ziel war es, das Heimspiel zu gewinnen. Weil wir es nicht geschafft haben, sind wir sehr enttäuscht. Es war ein Spiel auf Augenhöhe, jede Mannschaft hatte ihre Phasen. Aber wir hatten die guten Möglichkeiten, um nach dem 1:0 nachzulegen. Andererseits kann man auch sagen, dass wir hinten die eine Chance zu viel zugelassen haben. Es war einfach mehr drin in dem Spiel.“

Vedad Ibisevic (Hertha-Stürmer): „Wir haben gut gekämpft. Wir haben aber nicht alles richtig gemacht mit dem Ball, daher können wir mit dem Punkt gut leben.

