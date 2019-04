Kruse: „Mittwoch greifen wir wieder an“

Das Ergebnis war knapp, der Sieg des FC Bayern München gegen Werder Bremen aber völlig verdient. Die Stimmen zum 0:1.

Florian Kohfeldt (Werder-Trainer): „Die Rote Karte hat das Spiel am Ende entschieden, auch wenn wir es danach noch heldenhaft verteidigt haben. Die Niederlage war letztlich verdient.“

Claudio Pizarro (Werder-Spieler): „Wir haben auf Konter spekuliert und hatten auch ein paar Momente, aber mit zehn Mann war es dann ganz schwer.“

Nuri Sahin (Werder-Spieler): „Wenn sich die Bayern in deiner Hälfte festsetzen, ist es extrem schwer, da rauszukommen. Wir wollten mutig sein, haben es aber nicht geschafft, uns zu befreien.“

Max Kruse (Werder-Kapitän): „Wir haben die ballfernen Räume heute nicht gefunden, unsere Sache nach vorne nicht gut gemacht. Aber unser Selbstvertrauen ist nicht gebrochen. Mittwoch greifen wir wieder an.“

Frank Baumann (Werder-Sportchef): „Wir sind natürlich enttäuscht, dass wir verloren haben, aber man muss die Kirche im Dorf lassen. In München ist es eben eine richtig schwere Aufgabe. Am Mittwoch wird es von der Herangehensweise ein anderes Spiel. Da haben wir unsere Fans im Rücken, die uns nach vorne peitschen werden. Wir wollen den Bayern das Leben schwer machen.“

Niklas Süle (Bayern-Torschütze): „Ich habe mir vor dem Tor die Seele aus dem Leib geschrieen, damit Thiago mich sieht. Gegen Dortmund hatte ich auch schon zwei Distanzschüsse, die sind aber football-mäßig in den Fangzaun beflogen.“

Niko Kovac (Bayern-Trainer): „Das war ein Sieg der Geduld. Wir wussten, dass Bremen sehr gut drauf ist. Wir mussten sehr geduldig spielen. Trotzdem haben wir auch eine Vielzahl an Chancen liegen lassen. Der Sieg war völlig verdient. Das war das erste Spiel in diesem Jahr, in dem Bremen kein Tor geschossen hat und in dem sie verloren haben. Großes Kompliment auch an Jiri Pavlenka, was der alles gehalten hat, war Wahnsinn. Der hat im Hinspiel schon alles gehalten.“

(mit Material von „Sky“ und „werder.de“)

Quelle: DeichStube