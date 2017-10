Nouri: „Sind mit dem 0:0 zufrieden“

Werder kann auch sein siebtes Saisonspiel nicht gewinnen und enttäuschte im 107. Nordderby mit einem 0:0 gegen den Hamburger SV. Die Stimmen zum Spiel.

Alexander Nouri (Werder-Trainer): „Nach dem Spielverlauf sind wir mit dem 0:0 zufrieden. Der HSV hätte gewinnen können, wir aber auch. Wir wollten gewinnen, das hat man doch in der letzten halben Stunde gesehen. Da hatten wir Offensivaktionen und die gute Chance von Fin Bartels. Es war ein Kampfspiel. In der ersten Viertelstunde waren wir ordentlich im Spiel, dann sind wir durch die Kopfball-Chance von Papadopoulos aus dem Rhythmus gekommen. In der letzten halben Stunde hatten wir dann wieder die Spielkontrolle. Wir haben wieder zu Null gespielt. Es kommt auch immer auf den Gegner an – und auswärts bekommst du nicht so viele Chancen, die musst du dann auch mal nutzen.“

Robert Bauer (Werder-Profi): „Ein Blick in die Kabine genügt: Wir sind alle unzufrieden. Zwei Spiele kein Tor geschossen, wieder kein Sieg. Immerhin zu Null, das für uns Abwehrspieler schon wichtig. Aber in unserer Situation ist ein Unentschieden zu wenig. Ich glaube, die Basis ist die Defensive. Wir haben gesehen, wie wichtig Zlatko Junuzovic war, das gibt uns einen Schub. Wenn dann auch Max Kruse wiederkommt, sieht das ganz anders vorne aus. Aber wir wissen auch, dass wir eine Menge Arbeit vor uns haben, um da unten wieder rauszukommen. Natürlich ist das belastend und psychisch nicht einfach. Das ist eine Kopfsache. Wir sind zwar Profis, aber jeder ist ein Mensch.“

Philipp Bargfrede (Werder-Profi): „Wir haben uns deutlich mehr vorgenommen. Wir hatten nicht so die Durchschlagskraft und haben nicht die Lösungen gefunden, die wir gebraucht hätten, um zu gewinnen. Wir haben schon dagegen gehalten, aber sind dabei nicht über das 0:0 hinausgekommen. Es ist wie letzte Woche, wir können nicht zufrieden nach Hause gehen. Die Lage ist unbefriedigend, weil wir unten drin stehen. Ich bin trotzdem zuversichtlich für die nächsten Spiele.“

Zlatko Junuzovic (Werder-Kapitän): „Es war ein zerfahrenes Spiel und ein gerechtes Unentschieden. Aber der Lucky Punch wäre für uns durchaus möglich gewesen. In den letzten 15,20 Minuten hatten wir Chancen. Organisiert sind wir, wir stehen kompakt. Aber wir bringen uns manchmal noch in die Bredouille. Und wir müssen einfach mal in Führung gehen.“

Dennis Diekmeier (HSV-Profi): „Es war mehr drin, wir hätten drei Punkte holen können. Es ist ärgerlich, dass wir das Tor nicht machen, deswegen sind wir enttäuscht. Aber dafür haben wir nach den schwierigen Wochen gezeigt, dass wir wieder da sind, jeder hat für den anderen kämpft.“

Markus Gisdol (HSV-Coach): „Die Mannschaft hat es sehr gut gemacht, deshalb bin ich traurig, dass wir keine drei Punkte geholt haben. Ein Sieg wäre verdient gewesen.“

Quelle: DeichStube