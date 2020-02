„Jeder weiß wieder, dass wir jeden schlagen können“ - Stimmen zu Werders Pokal-Coup

Überraschung in der Krise! Werder Bremen ist mit einem 3:2-Sieg gegen Borussia Dortmund ins DFB-Pokal-Viertelfinale eingezogen. Die Stimmen zum Spiel.

Florian Kohfeldt (Werder-Coach): „Ich hatte diese Leistung erhofft, aber nicht unbedingt erwartet. Dass wir so einen Kampf an den Tag legen, das war mir schon im Laufe des Tages klar gewesen, weil ich die Jungs erlebt habe. Aber das Allerbeste heute war, dass wir auch richtig gut Fußball gespielt haben. Das war so wichtig. Seit heute weiß wieder jeder, dass wir an einem Tag jede Mannschaft schlagen können. Ich habe den Jungs schon in der Pause gesagt: ,Das war brillant. Merkt euch, wie gut ihr spielen könnt!‘ Jetzt den warnenden Zeigefinger zu heben, wäre nicht richtig, das würde doch nur wieder die Angst schüren.“

Leonardo Bittencourt (Werder-Profi): „Wir wussten, dass wir unseren Fans zu Hause endlich mal etwas bieten müssen. Deswegen war dieser Sieg auch ein Stück weit für die Fans. Die Mannschaft lebt, so müssen wir weitermachen. Wir müssen den Tag heute genießen und das Positive mitnehmen. Am Samstag haben wir dann wieder ein ganz schwieriges Spiel gegen Union Berlin.“

Davie Selke (Werder-Profi): „Wegen solcher Abende bin ich froh, dass ich wieder hier in Bremen bin. Wir sind überglücklich, das war ein Pokalfight. Es ist schon komisch. Tim Borowski hat mir vor dem Spiel gesagt, dass ich auf Abpraller aufpassen soll, weil wir so gute Schützen haben. Das habe ich gemacht.“

Mats Hummels (BVB-Profi): „Wir haben heute nicht berauschend gespielt, aber auch nicht ganz schlecht. Glückwunsch, Werder! Der Sieg ist nicht unverdient. Es ist immer schwer in Bremen.“

Quelle: DeichStube