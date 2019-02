Pizarro: „Wir wollen jetzt auch nach Berlin“

Claudio Pizarro jubelt! Werder steht im DFB-Pokal-Viertelfinale und will ins Endspiel nach Berlin.

Werder Bremen ist nach dem Pokal-Coup bei Borussia Dortmund außer Rand und Band. Die Stimmen zum 7:5 nach Elfmeterschießen.

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen): „Ich hatte schon ruhigere Abende. Aber das ist ein schönes Gefühl. Wir haben heute unser Spiel zu Ende gebracht, auch wenn es die ein oder andere schwierigere Situation für uns gab. Wir sind immer wieder zurückgekommen und haben an uns geglaubt.“

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund): „Es ist ärgerlich, dass wir im Pokal raus sind. Schade, dass wir das 3:3 nicht verhindern konnten. Die Leistung von unserem Torwart war aber in Ordnung. Wir werden unser Spiel genau analysieren.“

Max Kruse (Werder-Kapitän): „Das waren 120 Minuten pure Intensität – pure Leidenschaft, die wir auf den Platz gebracht haben. Und wir haben uns heute für diesen Aufwand, den wir betrieben habe, definitiv belohnt. Wir haben es vor dem Spiel gesagt, wir haben es in der Halbzeit gesagt, wir haben es vor der Verlängerung gesagt – heute zählt nur das Weiterkommen, und wir haben 120 Minuten Zeit, immer wieder nach vorne zu gehen.“

Claudio Pizarro (Werder-Stürmer): „Ich glaube, das war heute sehr wichtig. Unser letztes Spiel in Nürnberg war nicht so gut für uns, aber wir haben darüber geredet und wir wussten, dass wir heute die Möglichkeit haben, es besser zu machen und wir haben bis zum Ende gekämpft, ein gutes Spiel geliefert und die Tore auch gemacht. Das war sehr wichtig für uns und wir wollen jetzt auch nach Berlin.“

Nuri Sahin (Werder-Profi mit BVB-Vergangenheit): „Nach dem 2:3 habe ich gedacht: So darf die Geschichte hier nicht zu Ende gehen. Als ich dann unsere Elfmeterschützen gesehen habe, wusste ich: Da geht was! Ich war ja schon mal in Berlin. Und wenn mein Spanisch gut genug ist, dann hat Claudio (Pizarro) der Mannschaft gerade gesagt, dass es nichts Geileres als das Finale gibt.“

Maximilian Eggestein (Werder-Profi): „Es war ein unglaubliches Spiel, wir haben es wirklich super gemacht. Gegen starke Gegner tun wir uns irgendwie immer leichter.“

