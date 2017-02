Still und leise: Veljkovic auf den Spuren von Baumann

Bremen - Von Björn Knips. Milos Veljkovic wird immer wichtiger für den SV Werder Bremen. Nicht nur wegen seiner unaufgeregten Spielweise, sondern auch, weil er der letzte topfitte Innenverteidiger ist.

Wenn Frank Baumann über Milos Veljkovic spricht, dann wirkt das schon ein bisschen irritierend. Denn was der Werder-Sportchef da so sagt, würde auch bestens zu ihm selbst passen. Also zu seiner Zeit als Profi. „Milos spielt nicht spektakulär, aber er ist sehr wertvoll“, urteilt Baumann. Gleiches wurde gerne auch über ihn gesagt – den Kapitän von Werders Double-Gewinnern 2004. Es ist nicht die einzige Parallele zwischen Sportchef und Spieler.

Beide sind Defensivspezialisten. Und beide begannen bei Werder als Innenverteidiger. Baumann arbeitete sich in den Jahren nach seinem Wechsel aus Nürnberg 1999 etwas nach vorne – ins defensive Mittelfeld. Er war der klassische Sechser. Veljkovic kann diese Position ebenfalls spielen, hat das auch schon getan. „Egal, wo mich der Trainer hinsetzt, ich gebe Vollgas“, sagt der Serbe, der in der Schweiz aufgewachsen ist. Überhören kann man das nicht, wenngleich der 21-Jährige immer etwas leise spricht. Die Vollgas-Aussage ist ein kleines bisschen lauter, darf also durchaus als kleiner Gefühlsausbruch bezeichnet werden.

Veljkovic will sich durchaus positionieren. Aber das eben auf seine ganz eigene Art und Weise – die Baumann wie folgt beschreibt: „Milos ist ein sehr angenehmer, ruhiger, unaufgeregter Mann.“ Da muss der Sportchef selbst ein bisschen schmunzeln. Seine gewählten Attribute sind ihm durchaus vertraut. Das gilt im Prinzip auch für die sportliche Einschätzung. „Milos ist taktisch sehr geschickt. Er weiß, wann man in eine Aktion rein muss und wann nicht.“ Das war auch immer Baumanns Stärke. Er war der kühle Kopf im Werder-Wahnsinn unter Trainer Thomas Schaaf, der sein Heil stets in der Offensive gesucht hatte.

Alexander Nouri hat Milos Veljkovic wiederentdeckt

So weit wie Baumann ist Veljkovic freilich noch nicht. Dabei spielt auch das Alter eine Rolle. Der Serbe ist erst 21 Jahre alt. Baumann war dagegen zwei Jahre älter, als er zu Werder kam und hatte bereits eine Bundesliga-Saison in den Beinen. Auf dem Stundenzettel von Veljkovic waren dagegen nur 30 Minuten in der Premier League bei Tottenham Hotspur wirklich erwähnenswert, als er vor einem Jahr verpflichtet wurde. Ansonsten sorgten nur noch die Titel U20-Weltmeister und U19-Europameister für ein bisschen Phantasie. Thomas Eichin sah da noch wesentlich mehr, der damalige Sportchef sprach von „einer Investition in die Zukunft“. Einer sehr günstigen, denn Werder zahlte quasi nur eine Ausbildungsentschädigung von rund 300.000 Euro. Veljkovic war schließlich schon als 15-Jähriger vom FC Basel an die White Hart Lane gekommen.

In Bremen startete der junge Serbe schneller durch als erwartet und stand in der Rückrunde gegen die Bayern sogar in der Startelf – begünstigt allerdings auch durch die provozierten Gelbsperren von Clemens Fritz und Zlatko Junuzovic. Veljkovic spielte als Sechser – wie alle anderen auch – ziemlich schlecht beim 0:5. Ein Zehenbruch stoppte ihn endgültig. Im Prinzip war es das für ihn unter Viktor Skripnik. Zu Saisonbeginn spielte er nur noch in der U23, galt sogar als Ausleihkandidat. Bis ihn Alexander Nouri wiederentdeckte, gegen Wolfsburg in die Startelf berief und mit ihm Werders ersten Saisonsieg (2:1) einfuhr. Es folgten zehn weitere Einsätze, die Hälfte davon in der Startelf – wie am Samstag gegen die Bayern.

Auf Veljkovic ist Verlass – wie einst auf Frank Baumann

„Ja sicher“, antwortet Veljkovic ganz schnell auf die Frage, ob er nun bei Werder angekommen sei. Doch er versprüht genauso schnell auch noch eine gehörige Portion Demut: „Ich bin dem Trainer dankbar für die Chance und versuche, diese Chance zu nutzen.“ Gegen die Bayern ist ihm das gelungen. In der Dreierkette mit Lamine Sane und Niklas Moisander war er der beste, weil konstanteste Spieler. Der 21-Jährige leistete sich kaum Fehler, wirkte auch im Spielaufbau ziemlich sicher. Das war nicht immer so gewesen. Daran hat er offenbar gearbeitet. Und es stört ihn nicht, in welcher Abwehrformation Werder agiert. „Dreierkette habe ich lange nicht mehr gespielt, aber ich kenne sie aus England“, sagt er. Mehr Worte braucht er nicht, um zu demonstrieren: Ich bin für alles bereit!

Das ist gut so. Denn aktuell gibt es nur einen topfitten Innenverteidiger bei Werder: Milos Veljkovic. Niklas Moisander fällt mit einer Zerrung am Sonntag gegen Augsburg definitiv aus. Lamine Sane muss mal wieder mit Knieproblemen etwas kürzer treten, soll aber rechtzeitig fit werden. Und Luca Caldirola fehlt nach monatelanger Verletzungspause noch die Spielpraxis. Auf Veljkovic ist dagegen absolut Verlass – so, wie es auch immer bei Frank Baumann war.