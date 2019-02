Kapinos Spekulationen lassen Pavlenka kalt

Bremen – Ein Ergebnis, dick und fett auf einen Zettel geschrieben, dazu noch ein Foto und etwas Tesafilm – viel mehr war gar nicht nötig, die Überraschung für den Teamkollegen schon perfekt. Einige Wochen ist es jetzt her, da haben Werders Torhüter Jiri Pavlenka und Stefanos Kapino ihrem Mitspieler Davy Klaassen über dessen Platz in der Kabine eine – sagen wir – spezielle Grußbotschaft hinterlassen.

Mit 2:6 hatte Klaassens Heimatverein Ajax Amsterdam Ende Januar gegen Feyenoord Rotterdam verloren – ein Debakel, an das man den niederländischen Mitspieler und Ajax-Fan ja wohl mal kurz erinnern darf. Dachten sich Pavlenka und Kapino, fingen an zu basteln und veröffentlichten das Ergebnis nicht ohne Stolz bei „Instagram“. „Davy hat danach ein, zwei Tage nicht mehr mit uns gesprochen“, berichtete Pavlenka am Mittwoch mit einem breiten Lächeln. Ein kleiner Scherz nur unter Kollegen, der zeigt, dass Werders Stamm- und Ersatztorhüter einen guten Draht zueinander haben. Dennoch hofft der eine darauf, dass der andere im Sommer geht.

Gegenüber dem griechischen Sport-Portal „Sport-FM“ hat sich Kapino nun zu seiner Rolle als Nummer zwei in Bremen geäußert und dabei über einen Abgang Pavlenkas nach der Saison spekuliert. „Im Moment hat Jiri den Vorzug, weil er in der vergangenen Saison Außergewöhnliches geleistet hat. Auch in diesem Jahr spielt er wirklich gut“, wird Kapino zitiert.

Kapino will aufrücken - Pavlenka stört das nicht

Sollte diese Entwicklung so weiterlaufen, mutmaßt der 24-Jährige, könne es der Plan von Verein und Spieler sein, dass Pavlenka im Sommer verkauft wird. Kapino könnte dann aufrücken. „Ich bin bereit und warte auf meine Gelegenheit“, sagt er. Jiri Pavlenka hat auf diese Aussagen am Mittwoch betont gelassen reagiert.

„Es ist in Ordnung, wenn er so etwas sagt. Jeder Torwart möchte spielen und nicht nur auf der Bank sitzen“, erklärte der Tscheche, vermied es allerdings in Sachen eigener Karriereplanung auch nur das kleinste Detail durchblicken zu lassen: „Ich konzentriere mich nur auf die momentane Situation und möchte der Mannschaft weiterhelfen. An den Sommer denke ich noch nicht.“ Ein Klassiker unter den Profi-Floskeln.

Pavlenka: Werder „stark genug“ für Europa

Seit Sommer 2017 steht Pavlenka bei Werder unter Vertrag und im Tor. Diskussionen um seine Person gab es nur rund um die Verpflichtung, nach von Beginn an guten und dann teilweise spektakulären Leistungen schnell nicht mehr. „Bei meiner Ankunft habe ich gemerkt, dass es im Umfeld einige Fragezeichen gab“, sagte der 26-Jährige, „ich hoffe, ich habe niemanden enttäuscht.“ Das Gegenteil ist der Fall.

Pavlenka ist ein Garant dafür, dass Werder weiter vom internationalen Geschäft träumen darf. „Wir sind stark genug dafür“, sagte er. „Das wäre nicht nur für mich wichtig, sondern für die ganze Stadt.“ Und die Chancen, dass der Keeper, dessen Vertrag bis 2021 läuft, noch ein Jahr in Bremen bleibt, dürfte es auch erhöhen. Selbst wenn Stefanos Kapino das vielleicht nicht so freuen würde.

