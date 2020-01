Stefan Kuntz besucht Werder Bremen und wirbt um die Eggesteins

Palma – Hoher Besuch im Trainingslager von Werder Bremen! U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz schaute am Samstagvormittag beim Training der Bremer vorbei, fuhr anschließend noch mit ins Teamhotel. Wieso?

Stefan Kuntz mit einem Lächeln: „Ich reise gerade von Club zu Club, schaue mir meine Jungs an. Wir reden ein bisschen, und dann bin ich auch schon wieder weg.“ Aber natürlich steckte etwas mehr hinter der Visite des DFB-Coaches. Kuntz wollte unter anderem abklopfen, ob Werder Bremen bereit ist, Spieler für das olympische Fußballturnier vom 26. Juli bis 08. August in Tokio abzustellen. Eine Pflicht dazu besteht nicht, weil Olympische Spiele nicht von der Fifa ausgetragen werden.

Bei Werder geht es konkret um Johannes Eggestein, den Kapitän der aktuellen U21-Auswahl, und eventuell auch um dessen Bruder Maximilian. Der ist zwar schon dem aus U23-Spielern bestehenden Olympia-Kader entwachsen, könnte im Sommer aber einer der drei älteren Spieler sein, die jedes Team berufen darf.

Alles zum

Winter-Trainingslager des SV Werder Bremen auf Mallorca im Live-Ticker

der DeichStube!

Werder Bremen: Fahren Johannes und Maximilian Eggestein zu den Olympischen Spielen in Tokio?

Kuntz hat Maxi Eggestein dafür durchaus auf dem Zettel: „Wir werden schauen, ob wir für eine bestimmte Position auf dem Platz oder aber einen bestimmten Charakter für das Mannschaftsgefüge benötigen. Dann greifst du natürlich gerne auf Spieler zurück, die du schon kennst, mit denen du schon gearbeitet hast. Da gehört Maxi dazu.“

Der Mittelfeldmann hatte unter Kuntz 16 U21-Länderspiele bestritten (ein Tor), im Sommer endete für den Werder-Profi die Zeit in den Nachwuchsteams mit der EM. An Olympia dürfen regulär Spieler aus den Jahrgängen 1997 und jünger teilnehmen, Eggestein I ist aber am 8. Dezember 1996 geboren – 24 Tage zu früh also.

Werder Bremen: Anfang Juni 2020 benennt der DFB den deutschen Kader für die Olympischen Spiele

Ob er trotzdem ausgewählt wird, entscheidet sich erst Anfang Juni, dann wird der Kader benannt. Kuntz hat bei Werder Bremen offenbar schon vorgefühlt, ob der Club einen, zwei oder gar keinen Eggestein ziehen lassen würde. „Wohlwollend“ sei die Haltung, berichtete er, nachdem er am Trainingsplatz zunächst lange mit Sportchef Frank Baumann und anschließend auch mit Trainer Florian Kohfeldt gesprochen hatte.

Thema war aber auch die aktuelle Situation von Johannes Eggestein, Kuntz‘ Kapitän in der U21-Auswahl. Bei Werder kommt der 21-Jährige fast nur noch zu Kurzeinsätzen, weshalb selbst Kuntz von einer „schwierigen Situation“ für Eggestein II spricht. Auf der Tokio-Liste bleibt er aber trotzdem. Ob „Jojo“ jedoch auch die Kapitänsbinde behält, will Kuntz bis zur nächsten Zusammenkunft der U21 überdenken: „Es ist bei der U21 nicht so festgezurrt. Wir haben es mal angetestet, um zu sehen, ob das Kapitänsamt dem Spieler gut tut, ob er daran wächst.“

Werder Bremen will U21-Nationalspieler Felix Agu vom VfL Osnabrück

Genügend Gesprächsstoff also für einen Plausch auf Mallorca. An dem nahm vermutlich auch Gunther Neuhaus, Berater der beiden Eggesteins, teil. Er stattete Werder am Samstag einen Besuch ab. Sicherlich auch, um noch intensiver die Lage von Johannes Eggestein abzuklopfen.

Kein Thema zwischen Kuntz und Werder sollte indes Felix Agu sein. Der Außenverteidiger des VfL Osnabrück gehört zu Kuntz‘ Jungs und wird aktuell von Werder Bremen umworben. Doch daran will sich der U21-Nationalcoach nicht beteiligen: „Ich bin weder Vermittler noch der große Zampano, der erzählt, wer wen holen muss.“ Natürlich nicht. Er wollte ja nur ein bisschen reden und war dann auch gleich wieder weg. (csa)

Quelle: DeichStube