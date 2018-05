Werder startet am 2. Juli in die Vorbereitung auf die neue Saison

Vorbereitung auf die Spielzeit 2018/2019

Werder reist zur Vorbereitung auf die neue Saison ins Trainingslager Zillertal.

Bremen - Der SV Werder Bremen startet am Montag, 2. Juli, in die Vorbereitung auf die neue Saison 2018/2019. Das gab der Club am Mittwoch bekannt.