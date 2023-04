Werders Aufstellung gegen Mainz 05: Trainer Werner nimmt zwei Änderungen in der Startelf vor

Von: Marius Winkelmann

Teilen

Leonardo Bittencourt (li.) und Jens Stage (re.) kehren gegen den FSV Mainz 05 in die Startelf des SV Werder Bremen zurück. © gumzmedia

Am Samstagnachmittag ist der SV Werder Bremen beim FSV Mainz 05 (15.30 Uhr, im DeichStube-Liveticker) zu Gast. Jetzt ist die Bremer Anfangsformation für das Auswärtsspiel da - diese Startelf-Aufstellung schickt Trainer Ole Werner ins Rennen.

Update: Jetzt ist die Aufstellung des SV Werder Bremen gegen den FSV Mainz 05 da! Trainer Ole Werner nimmt im Vergleich zum Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim zwei Veränderungen vor - die ganze Anfangsformation des SV Werder gegen Mainz 05 gibt es hier!

Am Samstagnachmittag ist der SV Werder Bremen beim FSV Mainz 05 (15.30 Uhr, im DeichStube-Liveticker) zu Gast. So könnte die Startelf-Aufstellung von Trainer Ole Werner im Auswärtsspiel der Bremer aussehen.

Bremen – Dort, wo die Spieler des SV Werder Bremen sonst eifrig Flanken schlagen, Torschüsse abgeben und am finalen Schliff vor dem Spieltag feilen, war der Trainingsplatz am Freitagmittag: nass und verwaist. Und das lag nicht etwa an einem kräftigen Regenschauer, sondern an der emsig arbeitenden Sprinkleranlage, die den „runtergerockten Platz“ (Zitat Ole Werner) wieder in Schuss bringen soll. Für die Profis und das Trainerteam ging es daher schnurstracks geschlossen in Richtung Platz 11, wo das Abschlusstraining unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand – sehr zur Enttäuschung der zahlreich anwesenden Familien und Kinder, die wie alle anderen Fans draußen bleiben mussten.

Startelf des SV Werder Bremen gegen FSV Mainz 05: Steht Christian Groß erneut in der Aufstellung?

Letzte Rückschlüsse auf die mögliche Aufstellung von Trainer Ole Werner für das Auswärtsspiel des SV Werder Bremen gegen den FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) gab es daher keine mehr. Es bleibt das Wissen, dass bis auf den an Sprunggelenksproblemen laborierenden Amos Pieper und den weiterhin fehlenden Felix Agu (Aufbautraining nach Problemen an der Patellasehne) wieder der komplette Kader zur Verfügung steht. Damit hat Werner bei der Wahl seiner Startelf wie schon in der Vorwoche gegen die TSG Hoffenheim so gut wie freie Auswahl.

Wegen des Pieper-Ausfalls stellt sich die Abwehrreihe allerdings quasi von selbst auf. Kapitän Marco Friedl, dessen Stellvertreter Milos Veljkovic und Niklas Stark stehen bereit und werden die Dreierkette bilden. Flankiert wird das Trio gegen den FSV Mainz 05 einmal mehr von Mitchell Weiser (rechts) und Anthony Jung (links). Wie schon in der Vorwoche dürfte Christian Groß auf der Sechserposition des SV Werder Bremen auch gegen Mainz den Vorzug gegenüber Ilia Gruev erhalten. Groß‘ 22-jähriger Kontrahent gilt zwar weiter als der deutlich dynamischere Spieler, der offensiv auch mehr Akzente setzen kann - jedoch vertraut Ole Werner in der Startelf zumeist lieber der Stabilität und Erfahrung des 34-jährigen Routiniers.

Werder Bremen-Aufstellung gegen FSV Mainz 05: Mit Leonardo Bittencourt und Jens Stage in der Startelf?

Im Mittelfeld des SV Werder Bremen kämpft wieder ein Quartett um zwei freie Plätze in der Aufstellung. Während beim 1:2 gegen Hoffenheim auf den Bremer Achterpositionen etwas überraschend die spielstärkeren Niklas Schmidt und Romano Schmid den Zuschlag in der Startelf erhielten, könnte es dieses Mal auf eine andere Lösung hinauslaufen. Denn: Schmidt und Schmid blieben beim 1:2 gegen die Kraichgauer über weite Strecken ziemlich blass und hatten im Zentrum des Geschehens zu selten die Hoheit. Gegen das kompakte und zweikampfstarke Mainzer Mittelfeld könnte Coach Ole Werner daher nun auf eine andere zentrale Achse setzen: Der bissige Leonardo Bittencourt und der laufstarke Jens Stage, der in den vergangenen Wochen zumeist überzeugende Auftritte ablieferte, scharren mit den Hufen und dürften gute Chancen haben, in der Mewa Arena von Beginn an aufzulaufen.

Ansonsten gibt es im Grunde keine Geheimnisse in der Startelf-Aufstellung des SV Werder Bremen. Jiri Pavlenka hütet wie immer das Bremer Tor und auch im Angriff führt weiter kein Weg vorbei am Top-Sturmduo Marvin Ducksch/Niclas Füllkrug, das auch gegen das zweitbeste Team der Rückrunde für Bremer Tore sorgen soll. (mwi)

Mit Jens Stage und Leonardo Bittencourt: So könnte die mögliche Startelf-Aufstellung des SV Werder Bremen gegen den FSV Mainz 05 aussehen. © DeichStube