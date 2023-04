Werder-Aufstellung gegen Schalke 04: Marvin Ducksch und Maxi Philipp sollen wieder in der Startelf wirbeln

Von: Daniel Cottäus

Teilen

Steht Marvin Ducksch am Samstag gegen den FC Schalke 04 wieder gemeinsam mit Maximilian Philipp in Werder Bremens Startelf? Die mögliche Aufstellung. © gumzmedia

Am Samstagabend (18.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) ist der SV Werder Bremen beim FC Schalke 04 gefordert. Ersetzt Maximilian Philipp erneut den verletzten Niclas Füllkrug in der Bremer Startelf? So könnte Werders Aufstellung aussehen!

Bremen – Am Donnerstag hatte Ole Werner zwar noch leise Hoffnungen geäußert, am Freitag gab es für den Cheftrainer des SV Werder Bremen dann jedoch die unerfreuliche Gewissheit: Niclas Füllkrug steht für das wichtige Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 (Samstag, 18.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) nicht zur Verfügung. Nach den Partien gegen Freiburg (1:2) und Hertha BSC (4:2) fällt der Stürmer wegen Wadenproblemen zum dritten Mal in Folge aus. Soweit die negativen Werder-Nachrichten. Die positiven: Ansonsten plagen die Mannschaft vor dem 30. Spieltag keine Personalsorgen mehr, was Werner die Möglichkeit bietet, seine zuletzt erfolgreiche Elf unverändert zu lassen.

Marvin Ducksch und Niklas Schmidt, die unter der Woche noch krankheitsbedingt im Teamtraining gefehlt hatten, standen beim Abschlusstraining am Freitag wieder mit den Kollegen auf dem Platz. Vor allem Duckschs Rückkehr war regelrecht herbeigesehnt worden – schließlich hatte der Angreifer während des Hertha-Spiels mit seinem Dreierpack gerade erst einmal mehr unter Beweis gestellt, wie wichtig er für Werder Bremen ist. Vor allem dann, wenn Niclas Füllkrug nicht spielen kann.

Keine Veränderungen in Werder Bremens Startelf?! Die mögliche Aufstellung gegen FC Schalke 04

Neben Marvin Ducksch dürfte im Sturm wie schon in Berlin Maximilian Philipp in der Bremer Startelf stehen, und auch sonst sind keine personellen Veränderungen im Vergleich zur Vorwoche zu erwarten. Heißt: Auf den Achterpositionen beginnen Leonardo Bittencourt und Jens Stage, dahinter wird Christian Groß den Auftrag erhalten, als Sechser für Ordnung zu sorgen. Die beiden Schienenpositionen bekleiden wie gehabt Mitchell Weiser (rechts) und Anthony Jung (links), die Dreierkette des SV Werder Bremen bilden Milos Veljkovic, Niklas Stark und Marco Friedl. Möglich, dass die Rolle im Zentrum einmal mehr an Stark geht und Veljkovic auf die rechte Seite rückt. In Berlin hatte diese Variante über weite Strecken gut funktioniert. Im Tor steht wie immer Jiri Pavlenka. (dco)

Ist das die Startelf-Aufstellung des SV Werder Bremen im Bundesliga-Spiel gegen den FC Schalke 04? © DeichStube