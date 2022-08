„Habe hart an mir gearbeitet“: Nach Kopfballtor - Werder-Profi Leo Bittencourt will es seinen Kritikern zeigen

Man muss die jeweilige Taktik sicher auch dem Gegner anpassen. Möge eine völlig falsche Taktik - wie sie z. B. Frankfurt gegen die Bayern in HZ 1 gespielt hat ... OW nie passieren. Die Bayern im MF zu stellen ist zwar ne erlaubte Taktik ... wenn man aber dahinter ... dann so luftig steht ... dann muss das schiefgehen. Insbesondere wenn man im MF quasi jeden Zweikampf verliert. Und ... ich habe selten soviel flache ... raumgewinnende und ankommende Vertikalpässe ... von hintenraus gesehen, die dann auch hervorragend verarbeitet wurden - mit quasi sofortigem weiteren Vertikalspiel in die Bayernspitze hinein ... über links ... rechts (da war besonders viel Platz) ... und auch über die Mitte. Ich konzediere = Gegen die Bayern in HZ 1 vom Freitag hätte wohl jedes Bundesligateam ganz schlecht ausgesehen. Vermutlich jedes Top - Team. Damit ich nicht falsch verstanden werde = Ich bin überhaupt kein Bayern - Fan ... aber das was die Freitag gezeigt haben ... das war schon nah an high end dran. Gegen die 2022er Bayern muss man in jedem Fall hinten immer genügend Leute haben. Die Kunst muss dann darin liegen möglichst lange keine Tore zu kassieren ... um gleichzeitig eigene Möglichkeiten zu entwickeln ... um dadurch quasi auch ... situativ bis phasenweise ... mitzuspielen. Gegen etliche Teams könnte aber die gestrige mutige OW - WOB - Taktik genau die richtige sein. Mit dem klugen Einbau von Schmid sehe ich das umso mehr.

In Liga 2 waren wir eigentlich fast immer die spielbestimmende Mannschaft mit mehr Ballbesitz, in Liga 1 wird es zumeist ausgeglichener oder gar andersherum laufen. Sollte OW es nachhaltig schaffen, sich dieser geänderten Situation mutig entgegenzustellen dann Hut ab! Eine Schwalbe macht zwar noch lange keinen Sommer, aber das Spiel von gestern macht Lust auf mehr...

Für mich ist er im Schatten von Duksch und Füllkrug ... und neuerdings quasi auch von Weiser ... als quasi dritter (vierter) Stürmer ... also immer in Tornähe ... taktisch am besten positioniert. Weil er da sein Torgefahr ausspielen kann bzw. Unordnung in Gegnerabwehren bringt.

Okay ... aktuell ist er wohl voll austrainiert ... das hilft sicherlich, dass er verbessert wahrgenommen wird.

Gleichwohl bin ich nach wie vor der Meinung, dass er im Feld als Mittelfeldspieler - weiter weg vom Gegnertor - limitiert ist. Keinesfalls ist er z. B. ... was ich kürzlich mal von einem desorientierten Reporter gehört hatte ... ein Spielmacher.

Taktisch ist ... sehr überspitzt ausgedrückt ... der 4 Mann - Sturm = Duksch - Füllkrug - Weiser - Bittencourt ... der bedeutendste "Neue Saison - OW - Zugewinn".

Ich bin gespannt ... ob Bittencourt und Weiser die enorme Laufarbeit ... immer wieder auch in ihre originären Positionen (also 8er und RV) zurückzulaufen ... also wie lange die das in den Spielen jeweils machen können.

Allerdings gibt es ja auch Alternativen ... mit Schmid und Agu z. B. . Denn auch gestern wurden Weiser und auch Bittencourt ja ausgewechselt ... weil sie wohl auch platt waren?

Also das gestrige OW - Offensiv - Taktik - Muster ... das kann Zukunft haben.

Als Basis für die gestern gezeigte 4 Personen - Offensivqualität hat OW taktisch - personell ja auf Pieper auf der rechten Defensivseite gesetzt ... quasi als Back Up für Weiser ... und auch auf ein enorm zweikampfstarkes Mittelfeld mit Groß und Stage.

So gesehen wurde gestern nachdrücklich die gute Kaderverstärkungsarbeit von FB und CF gewürdigt =

Mit Stage - Pieper ... und nehme ich ihn auch mal als "Neuen" = Weiser ... und einem vorne pointierter positionierten Bittencourt, der gestern aber auch gut gearbeitet hat ... gerade auch auf der rechten Seite ... und somit den Weiser gut unterstützt hat. Das muss man anerkennen.

Also im Feld kann er nicht nur vogelwilden Unsinn machen. Dass er das auch kann - hat er allerdings schon allzuhäufig bewiesen ... leider. Das gehört auch zur (vergangenen) Wahrheit.

Um nicht falsch verstanden zu werden = Über allem stand das Team. Und auch das ist ein Ergebnis der Arbeit von FB, CF und OW.

Schade, dass man beim Ausgleich die Zone des langen Pfostens ... bei Flanken ... einmal vergessen hatte. Das muss Buchanan, der beteiligt war ... noch lernen.

So ist es dann nur 1 Punkt geworden, den ich vorher sofort genommen hätte. Gestern nach dem Spiel waren es 2 zu wenig.

Und ... ich bin gespannt ... was OW demnächst mit Schmid - einem meiner Lieblingsspieler ... macht, der für mich absoluter Stammspieler sein muss.

Baut OW Schmid richtig ein ... können wir noch mehr Ballgewinne in Offensivzonen erwarten ... mit Toren.

Es gibt schlechtere Aussichten.