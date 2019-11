Chaos im Kopf: Wieso Werder Bremen die Schwäche bei Standards nicht in den Griff bekommt

Bremen – Es passiert wieder und wieder. Gegen den SC Freiburg sogar gleich zweimal. Ecke oder Freistoß, Kopfball, Tor – es ist dieses einfache Rezept, durch das sich Werder Bremen immer wieder Punkte klauen lässt.

Am Samstag hatte Werder Bremen dabei sogar noch Glück, dass der erste Gegentreffer durch Roland Sallai wegen eines Schubsers des Freiburgers nicht anerkannt wurde (20.). Als in der Nachspielzeit jedoch Nils Petersen nach einer Freistoß-Vorlage einköpfte, traf die eigene Unfähigkeit die Bremer Spieler einmal mehr wie eine Keule. Ausgleich, Sieg verspielt. Wieder einmal, weil mindestens einer nicht aufgepasst hatte.

In diesem Fall war es Ömer Toprak gewesen, der Petersen aus den Augen verloren hatte und gar nicht erst zum Kopfball hochgestiegen war. „Das geht auf meine Kappe“, sagte er hinterher reumütig und lieferte im Anschluss die wohl treffendste Beschreibung dessen, was sich im Bremer Strafraum mit großer Verlässlichkeit beobachten lässt: „Beim Standard ist Chaos.“

Bei Werder Bremen und den Standards gibt es in dieser Saison kein „Nummer sicher“

Gegen den SC Freiburg war das allerdings doppelt unverständlich, da Werder in den letzten Minuten einen Mann mehr auf dem Platz hatte, zudem in Sebastian Langkamp gerade noch einen zusätzlichen, großgewachsenen Verteidiger eingewechselt hatte. Alles auf Nummer sicher also, doch Nummer sicher gibt es einfach nicht in der Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt. Wieso nicht? „Weil wir es einfach nicht lernen, ein Spiel zu Ende zu bringen“, zürnte der Coach. Doch er zürnte in erster Linie Richtung Offensive, die beim Stand von 2:1 nicht für die Entscheidung gesorgt hatte. „Da waren schon eine Menge Chancen.“ Die nicht genutzt wurden. Was wiederum verschmerzbar gewesen wäre, wenn die Abwehr gehalten hätte. Dass sie es nicht tat, veranlasste Leonardo Bittencourt dazu, die gute Kinderstube mal kurz zu vergessen: „Es ist auf gut Deutsch gesagt, einfach nur scheiße, dass wir so ein Tor kassieren und wieder Punkte verlieren.“

Sieben Gegentore nach ruhenden Bällen hat der SV Werder in zehn Spielen kassiert – damit sind die Bremer bei Standards das schlechteste Team der Liga. Dass die Verantwortung dafür nicht nur bei den Spielern, sondern auch beim Trainerteam liegt, ist klar. Kohfeldt ist deshalb bei dem leidigen Thema schon mal kurz angebunden. Ob er mittlerweile angesichts der üblen Standard-Statistik verzweifeln würde, wurde er am Samstag gefragt. Seine Antwort war ein knappes „Ja“. Es jede Woche zu trainieren und anzusprechen, fruchtet einfach nicht.

Florian Kohfeldt: Standard-Gegentor von Werder Bremen war „einfach zu verteidigen“

Bittencourt rätselt wie alle anderen, warum es so ist, hat aber eine Vermutung. „Fußball ist Kopfsache. Da kann es schon sein, dass die Standard-Bilanz einem bei Freistößen und Ecken als Gedanke ins Unterbewusstsein schießt, obwohl man das wegdrücken möchte.“ Und es siegt das Nervenflattern, wenn in der Nachspielzeit ein Freistoß in den Strafraum segelt, der an sich gar nicht so gefährlich ist, weil weit auf den zweiten Pfosten gezogen. „Einfach zu verteidigen“ wäre die Aktion eigentlich gewesen, monierte Kohfeldt. Doch Toprak stieg nicht hoch, und Torhüter Pavlenka klatschte den Petersen-Kopfball auch noch selbst ins Netz.

Wie dumm kann man sich nur anstellen? „Wir müssen das in den Griff bekommen“, forderte Bittencourt, erklärte aber auch, dass zu viel öffentliche Aufregung dabei wenig hilfreich sei: „Wenn wir uns jetzt verrückt machen lassen, verunsichert uns das nur noch mehr.“ (csa)

