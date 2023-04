Werder erteilt Wiese Stadionverbot und noch mehr

Von: Björn Knips

Jetzt doch: Der SV Werder Bremen plant ein Stadionverbot für Ex-Keeper Tim Wiese. © IMAGO / Eibner

Überraschende Wendung im Falle Tim Wiese: Der SV Werder Bremen hat gegen seinen langjährigen Ex-Torwart nun doch ein Stadionverbot verhängt. Zudem soll der 41-Jährige nie wieder für die Traditionsmannschaft des Clubs auflaufen.

Bremen – Das kommt überraschend: Eigentlich schienen sich die Wogen im Fall Tim Wiese geglättet zu haben, doch nun hat der SV Werder Bremen drastische Maßnahmen ergriffen. Der Club erteilte seinem ehemaligen Torwart ein Stadionverbot. Er darf auch nicht mehr in der Traditionsmannschaft auflaufen. Offenbar hat es einen neuen Vorfall gegeben. Ein entsprechender Bericht von Radio Bremen deckt sich mit den Informationen der DeichStube.

Werder Bremen verbannt Ex-Keeper Tim Wiese: Nie mehr Traditionsmannschaft und Stadionverbot!

Tim Wiese war bei seinem Club in Ungnade gefallen, weil er sich in der Öffentlichkeit und im Internet mit Personen aus der rechten Szene gezeigt hat. Der SV Werder Bremen zeigt stets „Klare Kante gegen Rechts“ und erwartete eine deutliche Distanzierung Wieses von diesen Personen. Bei einem Krisengipfel beteuerte Wiese, dass er nicht rechts sei und solche Begegnungen nur Zufall waren. „Ich bin kein Rechter“, betonte der 41-Jährige unlängst in einem Interview mit der „SportBild“. Daraufhin deutete Werder an, dass sich das Verhältnis zu Wiese wieder normalisieren könnte. Doch nun entschied der Club in die völlig andere Richtung. (kni)