Baumann über Gnabry-Zukunft: Gespräche "in absehbarer Zeit"

Tag für Tag müssen Manager und Trainer diese Interviews erleiden. Ganz klar: Werder will Gnabry halten, doch ist Werder aktuell aus finanzieller und sportlicher Sicht nicht langfristiges für ambitionierte Profis. Ohne einen Großsponsor wird Werder ohnehin schon bald in der Versenkung verschwinden, das wird mehr und mehr deutlich. Schaut man sich den Wettbewerb an: Bayern München ist ein Verein für sich, Schalke haben die Gazprom-Russen, Hoffenheim SAP, Wolfsburg VW, Leipzig Red Bull, Leverkusen Pharma Bayer und der HSV hat Spediteur Kühne. Selbst Ingolstadt hat mit AUDI einen Partner, der in der Not hilft. Wie man beim HSV sieht, bietet das keine Sicherheit, immerhin aber kurzfristige Optionen. Die anderen Vereine werden ohnehin über kurz oder lang immer wieder um den Abstieg spielen und stehen und fallen mit den Fähigkeiten und dem Händchen des Trainers und dem Transfererfolg (-glück) des Managements. Ein Gnabry wird daher sofort weg sein, wenn er Champions-League spielen kann. Absolut nachvollziehbar. Darum muss Werder schon bald handeln, wenn man irgendwann einmal wieder um Titel und Spielerpersönlichkeiten kämpfen will. So ist alles nur ein Trauerspiel mit dem Abstiegsgespenst im Rücken.