Sportchef Baumann will mit Maximilian Eggestein verlängern

Maximilian Eggestein machte in den vergangenen Wochen auf sich aufmerksam.

Bremen - Im Rampenlicht standen andere – wie zum Beispiel die Torschützen Serge Gnabry und Max Kruse oder Keeper Felix Wiedwald. Doch auch Maximilian Eggestein ist ein großer Gewinner der vergangenen Werder-Wochen.

Der 20-Jährige stand bei den drei Siegen in Folge jeweils auf dem Platz, bot gute Leistungen – und soll nicht nur dafür belohnt werden. Sportchef Frank Baumann hält schon lange viel von dem Eigengewächs und verrät: „Wir wollen Maxi längerfristig an uns binden. Er ist ein großer Faktor in unseren Planungen.“

Eggesteins aktueller Vertrag läuft bis 2018. „Wir haben auch schon Gespräche geführt, dass wir den Vertrag verlängern wollen“, berichtet Baumann: „Aber konkret ist da noch nichts, denn Maxi möchte erst noch seine Entwicklung abwarten. Das ist absolut legitim.“ Eggesteins Berater Gunther Neuhaus bestätigt den Stand der Verhandlungen und erklärt: „Wir können uns eine Verlängerung vorstellen. Aber wichtig ist für uns, eine stabile Weiterentwicklung für Maxi und dass er weiter eine wichtige Rolle spielt.“

Lobende Worte für Eggestein von Sportchef Baumann

Und zwar bei den Profis. Das Kapitel U23 soll für den 20-Jährigen abgeschlossen sein. Jetzt muss der endgültige Durchbruch in der Bundesliga gelingen. Dabei ist Eggestein auf einem sehr guten Weg. Nach dem 2:0-Sieg gegen Darmstadt bescheinigte Baumann dem Mittelfeldspieler eine „reife Leistung“. Eggestein war nach 32 Minuten für den verletzten Zlatko Junuzovic eingewechselt worden. Schon sein dritter Blitzeinsatz in diesem Jahr.

„Ich komme irgendwie immer ohne Aufwärmen rein – ich weiß auch nicht, woran das liegt“, wunderte sich Eggestein anschließend. Ein Problem hat er nicht damit. „Maxi war wieder sofort voll da“, lobt Baumann: „Er hat dafür gesorgt, dass wir eine gute Balance haben.“ Das war gerade gegen Darmstadt das große Problem gewesen. Das Zusammenspiel der Mannschaftsteile hatte zu Beginn überhaupt nicht funktioniert. Mit Eggestein und Florian Grillitsch (ab der 39. Minute für Clemens Fritz) wurde es dann besser.

+ Maximilian Eggestein (2.v.l.) jubelt nach dem zweiten Treffer von Max Kruse im Spiel gegen Darmstadt 98. © nordphoto Apropos Grillitsch: Der Österreicher verlässt im Sommer den Werder-Weg, wechselt ablösefrei zu 1899 Hoffenheim. Dessen Rolle im Kader – Grillitsch war bis zu seinen Verletzungsproblemen Stammspieler – soll nun Eggestein einnehmen. Allerdings gibt es da auch einige Skeptiker, die Eggestein für nicht schnell genug halten. „Maxi wird nie der Sprintertyp“, gesteht auch Baumann: „Aber er hat im athletischen Bereich einen enormen Schritt gemacht und auch bei der Dynamik zugelegt. Da sehe ich kein Problem.“

Eggestein gegen Bayer Leverkusen wohl gesetzt

Seit 2011 trägt Eggestein Grün-Weiß, mit 14 Jahren war er vom TSV Havelse gekommen. Sein etwas jüngerer Bruder Johannes folgte ihm zwei Jahre später. Das große Sturmtalent gehört inzwischen ebenfalls zum Profikader, wartet aber noch auf seinen ersten Einsatz in der Bundesliga. Maximilian durfte dagegen schon 14 Mal im Fußball-Oberhaus ran – verteilt auf drei Spielzeiten. In dieser Saison sind es fünf Einsätze. Zwischendurch hatte ihn Trainer Alexander Nouri zur U23 zurückgeschickt. Der Mittelfeldspieler kämpfte sich mit guten Leistungen zurück – und wirkt nun wesentlich selbstbewusster.

Er war es, der Pizarro nach dessen vergebener Riesenchance kurz nach der Pause sofort vom Boden hochhievte und ihm Mut machte. Er gab auch Anweisungen und trieb seine Kollegen an. „Maxi tritt nun mit einer ganz anderen Überzeugung auf“, sagt Baumann. Ein bisschen Glück gehörte allerdings auch dazu: Eggestein profitierte von diversen Ausfällen. Jetzt auch. Clemens Fritz ist verletzt. Damit müsste Eggestein am Freitag in Leverkusen eigentlich gesetzt sein.

kni