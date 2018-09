Baumann vor Vertragsverlängerung?

Bremen - Er ist der Architekt der neuen Euphorie bei Werder und sorgte mit spektakulären Transfers in der Sommerpause für zufriedenes Nicken bei Verein und Fans - nun steht Sportchef Frank Baumann vor seiner Vertragsverlängerung.

Das berichtet die „Sport Bild“. Dem Bericht zufolge soll Baumann noch in der Länderspielpause die Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier setzen und sich damit bis 2022 an den Club binden. Der bisherige Vertrag läuft nur noch bis Ende der aktuellen Saison, also Juni 2019.

Dass Baumann (seit 2016 Sportchef) bei Werder verlängern wird, darüber herrschte eigentlich schon lange Klarheit. Nur der Vollzug ließ bisher auf sich warten. „Wir haben da keinen Zeitdruck“, hatte Baumann während des Trainingslagers im Zillertal Mitte Juli noch gesagt.

Marco Bode klang da schon deutlich klarer. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir uns mit Frank Baumann verständigen werden“, sagte der Aufsichtsratschef. „Es wird nicht mehr lange dauern.“ Mittlerweile sind die Verhandlungen offenbar beendet - mit positivem Ergebnis. Eine offizielle Bestätigung des Vereins steht allerdings noch aus.

Quelle: DeichStube