"Geld gut investiert" - Baumann verteidigt seine Transfer-Politik

Bremen - Frank Baumann verteidigt seine Transfer-Politik. Der Werder-Sportchef hält den Kader trotz einer immer bedrohlicheren Lage im Abstiegskampf für nicht falsch zusammen gestellt.

"Es ist immer die Frage: Was ist möglich, was gibt der Markt her? Wir haben unser Geld gut investiert", sagte Baumann im Interview des Fachmagazins "kicker" (Donnerstag).

Eigene Fehler wie etwa ein Ungleichgewicht bei den Transfers zwischen Defensive und Offensive sieht der Ex-Nationalspieler nicht. "Wir haben keinen Mannschaftsteil vernachlässigt", sagte Baumann. Mit 42 Gegentoren hat der Drittletzte der Tabelle die meisten aller Bundesligisten nach 20 Spieltagen kassiert.

dpa