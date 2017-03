Ein König greift zum Mikrofon: Werders Spieltag für Inklusion

Bremen - Im Rahmen des Bundesliga-Matches gegen Darmstadt 98 richtet der SV Werder am Samstag bereits zum zweiten Mal einen "Spieltag für Inklusion" aus.

Es ist wahrlich ein ganz besonderes Bundesligaspiel am Samstag im Weserstadion – und das liegt nicht nur an der prekären Tabellensituation oder der Rückkehr von Torsten Frings als Coach von Darmstadt. Nein, dafür ist auch ein gewisser Tim König verantwortlich – gemeinsam mit seinen vielen Freunden von den „Werder Youngstars“.

Tim König darf sich am Samstag als Stadionsprecher versuchen. Ein Traum für den 17-Jährigen und eine ganz besondere Herausforderung. Denn der Bremer ist geistig beeinträchtigt, kann sich vorgeschriebene Texte nicht so gut merken. Doch die etablierten Stadionsprecher Arnd Zeigler und Christian Stoll werden ihn natürlich unterstützen. Vielleicht hilft ihm auch das Publikum. Es wäre ein tolles Signal für Inklusion, denn darum geht es am Samstag neben Toren und Punkten ganz besonders.

„Werder Bremen ist aus unserer Sicht der inklusivste Fußballclub in Deutschland“, lobt Marion Theisen, Pressesprecherin der Aktion Mensch. Erst zum zweiten Mal überhaupt gibt es an einem Bundesliga-Standort einen „Spieltag für Inklusion“ – und erneut heißt der Gastgeber SV Werder. Neben der Aktion Mensch beteiligen sich auch die Bundesliga-Stiftung und die Molkerei Ammerland an dem Projekt. Rund um das Weserstadion sind schon ab 11 Uhr diverse Veranstaltungen geplant – wie zum Beispiel Fußball-Turniere.

Kinder helfen als Volunteers, Verkäufer oder Greenkeeper

In der Arena helfen Kinder mit Handicap als Volunteers, als Verkäufer im Fanshop oder auch als Greenkeeper auf dem Rasen. Einige Jungen und Mädchen dürfen vor dem Anpfiff mit den Profis beider Teams einlaufen – angekündigt natürlich von Tim König. „Wenn er sich wohlfühlt. So etwas ist immer schwer planbar. Das wird spannend“, erklärt Michael Arends.

Er kümmert sich bei Werder in der Abteilung CSR-Management hauptberuflich um den Bereich Inklusion. Dazu gehören auch die „Youngstars“, Jungen und Mädchen mit und ohne Handicap im Alter von sieben bis 21 Jahren, die sich an zwei Standorten unter der Woche zum Fußball spielen treffen und auch an Turnieren teilnehmen. Am Samstag ist ihr großer Tag im Weserstadion.

