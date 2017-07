U23 weiter ungeschlagen

Ärgerlich, wieso holt man einen schweizer U Torhüter als Ersatz für EÖ, wenn am Ende wieder Duffner im Kasten steht, also praktisch der Vander der dritten Liga. Zusätzlich muss man sagen, dass die Zuordnung in der Abwehr so gut wie nie gepasst hat. Die stehen viel zu weit weg von ihren Gegenspielern, so wie damals zu VS Zeiten in Liga 1, klingelts da?

Eric hat uns in HZ1 den Arsch gerettet, war kein gutes Spiel von Werder, weder von Aycicek, noch von Pfitzner was zu sehen. Jacobsen gefiel mir nicht nur wegen seines Tores besser als Eggersglüß, der ist offensiv nicht vorhanden. Young hat vorne mehr Radau gemacht als Pfitzner und Ölschlägel ist eine Bank. Mit dem Punkt muss man zufrieden sein....mit ein bißchen mehr Cleverness hätten es auch 3 sein können.