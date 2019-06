Werder Bremen spielt gegen Tejero-Nebenbuhler

Bremen - Die Sommervorbereitung bei Werder Bremen nimmt immer konkretere Formen an. Jetzt steht das nächste Testspiel während des Trainingslagers in Grassau fest.

Am Sonntag, 28. Juli, trifft das Team von Trainer Florian Kohfeldt auf den spanischen Erstligisten SD Eibar. Anstoß ist um 11 Uhr auf der Sportanlage des ASV Grassau.

Werder Bremen gegen SD Eibar: Wer bekommt Alvaro Tejero?

Kurios: Mit

Eibar konkurriert Werder Bremen angeblich um Alvaro Tejero

, den spanischen Rechtsverteidiger. Spanische Medien hatten kürzlich berichtet, dass Eibar ins Werben um den derzeit von Real Madrid verliehenen Spieler eingestiegen ist.

Werder gastiert vom 26. Juli bis 3. August in Grassau am Chiemsee. Es ist das zweite Trainingslager nach dem Aufenthalt im Zillertal (4. bis 14. Juli). Alle Termine in der Vorbereitung findet ihr in unserer Übersicht des Sommer-Fahrplans von Werder Bremen.

