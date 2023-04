Moral schlägt Mängel: Werder hofft auf Rückenwind nach dem spektakulären 2:2 von Mainz

Von: Daniel Cottäus

Jens Stage (re.) erzielte für Werder Bremen den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich im Bundesliga-Spiel beim FSV Mainz 05. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen hat sich in einer spektakulären Schlussphase einen Punkt beim FSV Mainz 05 gesichert. In der Mewa Arena erkämpften sich die Grün-Weißen ein 2:2 (0:0). Wie Werder-Trainer Ole Werner und die Bremer Spieler das Unentschieden einordnen.

Mainz – Grundsätzlich meinen sie es gut in Mainz mit dem SV Werder Bremen. Großartig anders lässt sich die mannshohe Magnettabelle im Pressekonferenzraum der Mewa-Arena jedenfalls nicht deuten. Gelistet sind dort alle 18 Bundesligisten, klar, aber nicht etwa nach dem bisherigen sportlichen Abschneiden, sondern ganz offensichtlich nach Sympathiewerten. Während der 1. FSV Mainz 05 wenig überraschend ganz oben an der Spitze thront, belegen Borussia Dortmund und der FC Bayern München die letzten beiden Plätze. Und Werder? Ist als stabiler Fünfter einsortiert. Zumindest bisher. Nicht ausgeschlossen, dass demnächst eine Korrektur nach unten vorgenommen wird, denn am späten Samstagnachmittag hatten die Bremer den Mainzern die Party verdorben. Und zwar gehörig.

Gleich zwei Mal waren die Gäste aus dem Norden nach Rückständen in der Schlussphase binnen kürzester Zeit wieder zurückgekommen, um sich auf diese Weise ein spektakuläres 2:2 (0:0) und damit einen enorm wertvollen Punkt im Abstiegskampf zu sichern. „Das war der Moral der Mannschaft geschuldet, und darüber bin ich sehr glücklich“, betonte Werder Bremens Cheftrainer Ole Werner, während Kapitän Marco Friedl seinen Kollegen „ein Riesenkompliment“ aussprach. Und dennoch: Rundum zufrieden waren auch die Bremer nach der Partie beim FSV Mainz 05 nicht. Dafür war einfach zu viel schiefgelaufen.

Mal angenommen, Niclas Füllkrug hätte in der fünften Minute der Nachspielzeit nicht zum viel umjubelten 2:2-Endstand gegen den FSV Mainz 05 getroffen – Marco Friedl hätte nach dem Spiel ganz sicher keine Komplimente an irgendwen mit der Raute des SV Werder Bremen auf der Brust verteilt. „Ich war selten so sauer, wie in den Momenten vor dem 2:2“, berichtete der Österreicher, der gemeinsam mit seiner Mannschaft bereits wie der große Verlierer ausgesehen hatte. Und zwar dieses Mal wirklich.

Werder Bremens Niclas Füllkrug nach dem 2:2 beim FSV Mainz 05: „Das Spiel beschreibt den Stand der Mannschaft ganz gut“

Das späte Mainzer 1:0 durch Ludovic Ajorque (85.) hatten die Bremer zwar postwendend durch einen Kopfballtreffer von Jens Stage egalisiert (87.) – kurz darauf setzte es aber den nächsten derben Nackenschlag: Nelson Weiper traf zum 2:1 für den FSV Mainz 05, was in der dritten Minute der Nachspielzeit wohl jeder im voll besetzten Stadion als die endgültige Entscheidung des Spiels deutete. „Schon schwierig“, sagte Niclas Füllkrug auf die Frage, ob er in diesem Moment tatsächlich noch an einen Punktgewinn geglaubt habe: „Es hat sich dann halt so ergeben.“ Wohl selten ist ein Tor mit lapidareren Worten erklärt worden. Insgesamt lieferte der Stürmer des SV Werder Bremen allerdings eine ziemlich treffende Analyse der vorangegangen 90 Minuten ab.

„Das Spiel beschreibt den Stand der Mannschaft aktuell ganz gut“, sagte Niclas Füllkrug und zählte auf: „Tolle Moral, toller Charakter, toller Zusammenhalt.“ Aber eben auch: deutlich erkennbare Probleme. „Wir hatten Schwierigkeiten, uns Torchancen zu erspielen und haben hinten wieder in wichtigen Situationen zwei, drei Zweikämpfe hintereinander verloren“, so der Torjäger des SV Werder Bremen. Fast wäre das gegen den FSV Mainz 05 ins Auge gegangen.

Werder Bremens Ole Werner über Remis beim FSV Mainz 05: „Wir haben schon mal sauberer nach vorne gespielt als heute“

Nachdem sich beide Teams vor der Pause an der Defensive des jeweils anderen (vergeblich) abgearbeitet hatten, war es der FSV Mainz 05, der nach dem Wechsel entschlossener wirkte, sich dem Führungstreffer mehr und mehr annäherte. „Wir haben es in der zweiten Halbzeit versäumt, das Offensivspiel besser zu integrieren“, sagte Verteidiger Niklas Stark und wählte damit eine sehr blumige Variante der Aussage: Nach vorne ging so gut wie nichts bei Werder Bremen. In der Schlussphase, als die Beine schwerer und die Wege weiter wurden, gab es die Quittung für die fehlende Entlastung. Diese Erkenntnis nehmen die Bremer definitiv mit aus Mainz. Dank der späten Treffer von Jens Stage und Niclas Füllkrug aber nicht am Boden zerstört, sondern positiv gestimmt beim Blick auf die kommenden Aufgaben.

„Wir haben schon mal sauberer nach vorne gespielt als heute“, sagte Ole Werner, hielt aber grundsätzlich fest: „Nach so einem Spielverlauf ziehen wir positive Erkenntnisse daraus, dass die Mannschaft zweimal zurückgekommen ist und nicht unverdient einen Punkt geholt hat.“ Und das gegen eine Mannschaft wie den FSV Mainz 05, die seit nunmehr acht Spielen nicht mehr verloren hat. „Das war ein ganz wichtiger Punkt für die Moral und ein gutes Gefühl“, betonte Niclas Füllkrug, dessen Bremer nun 32 Zähler auf dem Konto und irgendwie die richtige Antwort auf diese ärgerliche Heimniederlage gegen Hoffenheim gefunden haben. Da ist es unter dem Strich sicher auch zu verschmerzen, wenn der SV Werder Bremen in der Mainzer Sympathie-Tabelle den einen oder anderen Rang abrutschen sollte. (dco)