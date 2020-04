Werder Bremen bringt „Stay-at-home-Trikot“ auf den Markt

Wegen der Coronavirus-Pandemie

+ © Werder Bremen Maximilian Eggestein trägt das neue „Stay-at-Home“-Trikot des SV Werder Bremen. © Werder Bremen

Bremen – Es ist das Gebot der Stunde, die Aufforderung, die in Zeiten der Coronavirus-Pandemie für alle Menschen in Deutschland, ja auf der ganzen Welt gilt: Bleibt zu Hause! Stay at home! Und ab sofort ist sie auch auf dem Trikot des SV Werder Bremen zu lesen.