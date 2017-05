Werder testet gegen Wolverhampton Wanderers

Bremen - Die Saison ist beendet, die Werder-Profis starten in den Sommerurlaub. Bereits jetzt steht aber schon die Kontur für die kommende Saisonvorbereitung - und ein zweites Testspiel.

Während des Trainingslagers im Zillertal treffen die Bremer auf den englischen Zweitligisten Wolverhampton Wanderers. Termin dafür ist Mittwoch, 12. Juli. Das teilte der SV Werder am Sonntagvormittag mit. Bereits vier Tage vorher, am Samstag, 8. Juli, testet Werder gegen Europa-League-Finalist Ajax Amsterdam. Das Trainingslager in Zell am Ziller ist für 6. bis 14. Juli geplant.

Der Werder-Sommerfahrplan:

29./30. Juni: Individuelle Leistungsdiagnostik

2. Juli: Trainingsauftakt und öffentliche Trainingseinheit (14 Uhr)

3. Juli: Auftakts-Pressekonferenz

6. Juli bis 14. Juli: Trainingslager im Zillertal

8. Juli: Testspiel gegen Ajax Amsterdam

12. Juli: Testspiel gegen Wolverhampton Wanderers

15. Juli: Telekom-Cup in Gladbach

5. August: Tag der Fans

11. bis 14. August: Erste Runde im DFB-Pokal

18. bis 20. August: Erster Bundesliga-Spieltag 2017/2018

Quelle: WerderStube