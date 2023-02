Sommer-Trainingslager terminiert: Werder reist zum zwölften Mal ins Zillertal

Von: Marius Winkelmann

Der SV Werder Bremen reist auch fürs Sommer-Trainingslager 2023 ins Zillertal. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen reist auch im Sommer 2023 fürs Trainingslager ins Zillertal nach Österreich. Jetzt stehen der Zeitraum und die ersten Details fest.

Bremen - Es ist längst zu einem festen Termin im grün-weißen Kalender geworden - und auch im Jahr 2023 wird die Tradition fortgesetzt: Der SV Werder Bremen wird sich im Sommer zum bereits zwölften Mal im österreichischen Zillertal während eines Trainingslagers auf die neue Saison vorbereiten. Das Bremer Trainingscamp wird vom 19. bis 29. Juli 2023 über die Bühne gehen. Das gab der Verein am Dienstag offiziell bekannt.

„Wir freuen uns auch in diesem Jahr wieder unser Trainingslager im Zillertal durchführen zu können. Durch die langjährige Partnerschaft wissen wir, dass uns gute Bedingungen auf den Trainingsplätzen erwarten werden, um uns optimal auf die Saison 2023/24 vorzubereiten“, lässt sich Clemens Fritz als Werder Bremens Leiter Profifußball in einer Clubmitteilung zitieren. Wie schon in den Vorjahren wird der Werder-Tross erneut im „ZillerSeasons - Das Posthotel“ unterkommen.

Werder Bremen reist wieder fürs Trainingslager ins Zillertal: Auch Fan-Reise nach Österreich erneut möglich

Auch Ronald Feder, Geschäftsführer der Zillertal Tourismus GmbH, freut sich über den erneuten Besuch des norddeutschen Bundesligisten: „Es ist immer wieder schön die Profi-Mannschaft des SV Werder Bremen bei uns begrüßen zu dürfen. Gerade für die Fans ist der Aufenthalt im Zillertal mit Sicherheit eins der Highlights in der Vorbereitungszeit.“

Dazu können die Werder-Fans auch in diesem Jahr wieder an der vom Verein angebotenen Fan-Reise teilnehmen. Auch Nachwuchskicker haben die Möglichkeit, sich für das „Proficamp“ der Werder Fußballschule im Zillertal anzumelden. Weitere Infos dazu will Werder Bremen in Kürze bekanntgeben. (mwi)