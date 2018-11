So könnte Werders Talentschmiede aussehen

Bremen - Der SV Werder ist stolz auf seine Nachwuchsarbeit, aber schon lange nicht mehr auf sein Nachwuchsleistungszentrum (NLZ). Das genügt nicht mehr den Anforderungen im harten Bundesliga-Wettbewerb.

Seit Jahren bemüht sich Werder um Veränderungen, doch das ist in der Pauliner Marsch nicht so einfach. Jetzt kommt richtig Bewegung in die Sache. Auf der Sitzung des Beirats Östliche Vorstadt in den Weserterassen stellte der Verein am Dienstagabend seine Planungsideen für das neue NLZ inklusive eines Stadions mit einem Fassungsvermögen von 5.500 Besuchern vor.

Bauliche Veränderungen bedürfen Zustimmung der Anwohner

Es geht um eine Fläche von 8.500 Quadratmetern. Das sei ein Kompromiss und ein Zugeständnis an die Anwohner, betont Werder. Ursprünglich waren 12.500 Quadratmeter geplant. Der Club ist spürbar um ein Miteinander bemüht – aus gutem Grund. Bauliche Veränderungen in der Pauliner Marsch bedürfen der Zustimmung der Anwohner, so steht es in den Grundbüchern vieler Grundstücke am Osterdeich. In der Vergangenheit hatte es da schon – speziell beim Ausbau des Weserstadions – heftige Auseinandersetzungen gegeben, Gerichte wurden eingeschaltet. Diesmal soll es anders laufen. Werder hat schon früh den Kontakt zu den Betroffenen gesucht.

Die Idee sieht eine neue Spielfläche mit ein paar zum Teil auch überdachten Zuschauerrängen vor – in der Verlängerung der aktuellen Spielstätte Platz 11 Richtung Osterdeich. Zwischen den beiden Plätzen sollen die neuen, dringend benötigten Räumlichkeiten für das NLZ entstehen. Die Höhe orientiert sich an der Tennishalle vom TC Rot-Weiß in unmittelbarer Nachbarschaft. Es soll so gebaut werden, dass die komplette Fläche inklusive der Sportanlage Überschwemmungsgebiet bleibt. Platz 11 mit der Laufbahn würde zudem mehr für den Breitensport geöffnet.

