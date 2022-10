DFB-Pokal-Prämien: Was Werder beim Weiterkommen winkt

Von: Daniel Cottäus

Werder Bremen trifft in der 2. Runde des DFB-Pokals auf den SC Paderborn - so viel Geld winkt den Bremern beim Einzug ins Achtelfinale. © Imago Images/Ralph Peters

Bremen - Werder Bremen ist ein Verein, der bekanntlich auf eine große DFB-Pokal-Historie zurückblickt. Seit jeher genießt der Wettbewerb an der Weser einen hohen sportlichen Stellenwert – ist aber längst auch finanziell enorm bedeutsam geworden, weil er wichtige Einnahmen verspricht.

In der laufenden Saison hat der SV Werder Bremen bisher 209.247 Euro Antrittsprämie sowie weitere 418.494 Euro für das Erreichen der zweiten Runde (durch einen 2:1-Sieg bei Energie Cottbus) kassiert. Sollte sich die Mannschaft von Cheftrainer Ole Werner nun auch am Mittwoch (18 Uhr im DeichStube-Liveticker) beim SC Paderborn durchsetzen und ins DFB-Pokal-Achtelfinale einziehen, winken weitere 836.988 Euro Prämie. „Wir wollen das Spiel in erster Linie aus sportlicher Sicht gewinnen“, betont Clemens Fritz als Werder Bremens Leiter Profifußball, erklärt aber auch: „Es würde uns natürlich ebenso aus finanzieller Sicht guttun, wenn wir eine Runde weiterkommen.”

Vor Werder Bremen gegen den SC Paderborn: Wie viel Geld beim Achtelfinaleinzug im DFB-Pokal winkt

Ab dem Achtelfinale im DFB-Pokal geht es dann nämlich um richtig viel Geld. In der Saison 2022/23 kassieren die Viertelfinalisten jeweils rund 1,7 Millionen Euro, die Halbfinalisten gar 3,3 Millionen Euro. Der Pokalsieger streicht schließlich nochmal 4,3 Millionen Euro Prämie ein, der Verlierer weitere 2,9 Millionen. (dco/fwa)