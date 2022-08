Werder-Anhänger müssen beim Trikot tief in die Tasche greifen - die Preise der Bundesliga-Clubs im Vergleich

Werder-Fans zahlen mehr als 100 Euro

Satte 104,95 Euro müssen Fans des SV Werder Bremen für das Heim-Trikot samt Spielerflock und Bundesliga-Logo bezahlen!

Bremen - Jedes Jahr strömen Tausende Fans in die Fanshops der Bundesliga-Clubs, um sich das neueste Trikot für die anstehende Saison zu kaufen. Das ist auch bei den Anhängern des SV Werder Bremen nicht anders. Doch im Liga-Vergleich müssen sie für das aktuelle Jersey ziemlich tief in die Tasche greifen. So hoch sind die Trikot-Preise der 18 Bundesligisten!

Satte 104,95 Euro müssen Fans des SV Werder Bremen berappen, wenn sie das neue Trikot erwerben wollen. Neben dem grün-weißen Hemd sind in dem Preis allerdings auch der Flock eines Spielers sowie das Bundesliga-Logo enthalten. Wer lieber einen individuellen Flock auf das Jersey gedruckt haben will und sich zusätzlich noch für den Aufdruck des Ärmelsponsors entscheidet, wird sogar 109,95 Euro los. Ein Trikot ohne Schnickschnack, also ohne Bedruckung, Bundesliga-Logo und Ärmelsponsor, kostet mit 89,95 Euro jedoch noch immer einen stolzen Preis.

Trikot-Preise in der Bundesliga: Werder Bremen erneut auf einem Niveau mit dem FC Bayern München

Im Bundesliga-Vergleich liegt der SV Werder Bremen bei der gängigsten Ausstattung der Trikots - also mit Spielerflock und Bundesliga-Logo - auf Platz fünf der Tabelle. Lediglich der 1. FC Union Berlin, der 109,90 Euro verlangt, Eintracht Frankfurt (108 Euro), RB Leipzig (105,90 Euro) und Hertha BSC Berlin (105,85 Euro) nehmen ihren Fans noch mehr Geld ab. Werder bewegt sich dagegen erneut auf einem Niveau mit dem FC Bayern München - bereits beim Bierpreis bewegen sich die Bremer auf einer Stufe mit dem Rekordmeister. Am günstigsten ist das Trikot samt Spielerflock und Bundesliga-Logo indes beim FC Augsburg: Die Fans der Fuggerstädter zahlen lediglich 92,95 Euro für ein Jersey. (nag)

Die Trikot-Preise der Bundesligisten um Werder Bremen und Co. in der Saison 2022/23 im Vergleich*

1. 1. FC Union Berlin 109,90 Euro

2. Eintracht Frankfurt 108,00 Euro

3. RB Leipzig 105,90 Euro

4. Hertha BSC Berlin 105,85 Euro

5. SV Werder Bremen 104,95 Euro

5. FC Bayern München 104,95 Euro

7. VfB Stuttgart 102,99 Euro

8. Borussia Mönchengladbach 102,39 Euro

9. Borussia Dortmund 101,97 Euro

10. VfL Wolfsburg 100,95 Euro

11. FC Schalke 04 100,85 Euro

12. Bayer Leverkusen 99,80 Euro

13. SC Freiburg 97,95 Euro

14. 1. FC Köln 97,40 Euro

15. VfL Bochum 96,85 Euro

16. 1. FSV Mainz 05 95,05 Euro

17. TSG Hoffenheim 93,45 Euro

18. FC Augsburg 92,95 Euro

*Preis-Tabelle erstellt aus Heimtrikot inklusive Spielerflock und Bundesliga-Logo